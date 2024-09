Garagem Racing busca vitórias nas duas categorias em Guaporé

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) participa no fim de semana (07 e 08/09), da 6.ª etapa do Campeonato Interestadual de Fórmula Truck, que será realizada no Autódromo Dr. Nelson Luiz Barro, em Guaporé, no Rio Grande do Sul. Os pilotos Joãozinho Santa Helena, caminhão DAF n.º 33, na categoria GT Truck (Eletrônica), e, Fabrício Rossatto, caminhão VW n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), seguiram para Guaporé querendo conquistar pódios nas corridas da Fórmula Truck, depois dos bons desempenhos na etapa passada em Londrina-PR.

A participação do experiente piloto de Colombo, Joãozinho Santa Helena, na quinta da Fórmula Truck, conquistando a sua segunda vitória na categoria GT Truck em Londrina, pois já havia vencido a primeira etapa, realizada em Rivera no Uruguai, serviu para “lavar a alma” de todos na equipe Garagem Racing. “Conseguimos manter a boa performance que o nosso caminhão DAF vem mostrando desde o início da Temporada 2024. Larguei da segunda posição do grid e passei a pressionar o líder Fontanella desde os primeiros minutos de prova, assumindo a liderança logo na primeira volta para não mais perde-la. Daí para frente, foi pisar forte no pedal da direita para abrir vantagem e poder fazer uma corrida mais tranquila. A equipe toda está de parabéns. Agora vamos com tudo para a sexta etapa em Guaporé, no Rio Grande do Sul, onde vamos em busca de mais uma vitória, para dar continuidade à recuperação no campeonato, que começamos em Londrina”, declarou Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

Já o piloto de Campo Largo, Fabrício Rossatto festejou muito mais uma vez na 5.ª etapa da Fórmula Truck em Londrina, com a conquista de mais um pódio na categoria F-Truck, dessa vez o segundo lugar na corrida, em mais uma grande participação da Equipe Garagem Racing. “Esse foi sem dúvidas um dos melhores fins de semana da nossa equipe na Fórmula Truck, que nessa etapa de Londrina, conquistamos a vitória do Joãozinho Santa Helena na GT Truck e o meu segundo lugar na categoria F-Truck. Foi uma etapa de muito trabalho, onde consegui o terceiro tempo no Treino Classificatório e sentindo o meu caminhão com um bom rendimento na pista de Londrina. Fomos para a primeira corrida do dia no domingo na esperança de um bom resultado e logo nas primeiras voltas assumi o segundo lugar da prova e passei a seguir o líder Giovani de perto. Ainda não veio a minha primeira vitória na F-Truck, mas todos na equipe já acreditamos que poderá ser ainda nessa temporada, pois já estou bem adaptado à Fórmula Truck e o nosso caminhão VW está muito bem preparado pela equipe Garagem Racing, que estão de parabéns, pelos resultados desse fim de semana em Londrina. Agora queremos repetir o bom desempenho na sexta etapa, em Guaporé, no Rio Grande do Sul, e quem sabe não vem a minha primeira vitória na categoria F-Truck. Estamos preparados e vamos em busca de bons resultados, para entrar de vez na “briga” pelo título do título de 2024”, concluiu Fabrício Rossato (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

Classificação da categoria GT Truck após cinco etapas:

1º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), Volvo, com 330 pontos;

Túlio Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, 330;

3º) Everton Fontanella (Criciúma-SC), Scania, 280;

4º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), Scania, 263;

5º) Jorge Maurício Ribeiro (Pelotas-RS), Scania, 205;

6º) Ramiris Fontanella (Lauro Muller-SC), 185;

7º) Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu-PR), Scania, 200;

8º) Alex de Andrade Vieira (Santos-SP), Mercedes-Benz, 185;

9º) Edivan Monteiro (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, 155;

10.º) João Batista dos Santos Filho (Colombo-PR), DAF, 148;

11.º) Leonardo Barramacher (Itapema-SC), Volvo, 145;

12.º) Lazaro Donizete (São João da Boa Vista-SP), Volkswagen, 133;

13.º) Rodrigo Gomes Soares, 1125;

Nilton Sérgio Jacobsen Filho (Paraguai), Scania, 125;

15º) Álvaro Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, 109.

Classificação da categoria F-Truck após cinco etapas:

1.º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, com 360 pontos;

2.º) Geovani Tavares dos Santos (Paraguai), Scania, 315;

3.º) Fabrício Rossatto (Campo Largo-PR), Volkswagen, 245;

4.º) Douglas Collet (Casca-RS), Scania, 215;

5.º) Thiago Mânica (Curitiba/PR), Scania, 210;

6.º) Gilmar Antonio Mottin (Adrianópolis-PR), Scania, 200;

7.º) Gustavo Mânica (Curitiba-PR), Volkswagen, 175;

8.º) Carlos Eduardo Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo, 160;

9.º) Gabrielle Rampon (Curitiba-PR), Scania, 150;

10.º) Max Nunes (Curitiba-PR), Volvo, 120;

10.º) Camilo Daniel Lovato (Almirante Tamandaré-PR), Scania, 120;

11.º) Tiago Bellaver (Farroupilha-RS), Mercedes-Benz, 80;

12.º) Cristiano Lemos Branco (Ponta Grossa-PR), Scania, 45.

Calendário da Fórmula Truck 2024:

Próximas etapas:

08 de setembro – Guaporé (RS);

13 de outubro – Rivera (Uruguai);

10 de novembro – Tarumã (RS);

01 de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Lu Flores/Divulgação).

Fabrício Rossatto busca sua primeira vitória na categoria F-Truck.