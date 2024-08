Ford promove venda especial da Ranger de 19 a 24 de agosto

A Ford promove uma grande ação nacional de vendas da Ranger, “Compare e Compre”, na semana de 19 a 24 de agosto, convidando os consumidores a conhecer, testar e adquirir a melhor picape média do mercado com condições diferenciadas. O evento será realizado em todas as concessionárias da marca no Brasil, trazendo como destaque ofertas especiais da Ranger nas versões XLS 4WD, XLT e Limited, e também da versão de entrada XL em uma ação conjunta com a Ford Pro.

“A Nova Ranger trouxe um padrão superior de desempenho, conforto, tecnologia e qualidade para a categoria. Por isso, é a picape que mais cresce no mercado. Para manter esse bom momento, estamos promovendo uma nova campanha nacional que oferece o melhor produto com as melhores condições de venda”, diz Daniel Sanches, gerente nacional de Vendas da Ford.

A primeira campanha ‘Compare e Compre” da Ranger foi realizada em abril deste ano, com grande sucesso. Tanto que, agora, a intenção é torná-la uma tradição dentro do calendário de eventos da marca.

Referência em qualidade

Totalmente nova desde a plataforma, a Ranger é hoje a referência em qualidade das picapes. A versão de entrada XL, com motor 2.0 turbodiesel de 170 cv, transmissão manual e tração 4×4, conta com um pacote tecnológico completo e superior ao da concorrência.

Ela é a única a vir com sete airbags, multimídia SYNC 4 com tela de 10” e conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, painel de instrumentos digital configurável de 8”, faróis com acendimento automático, piloto automático, caçamba inteligente com degrau de acesso e volante com ajuste de altura e profundidade.

As versões de topo da Ranger, XLT e Limited, e também a intermediária XLS 4WD, são equipadas com o motor 3.0 V6 turbodiesel, que tem o maior torque da categoria, de 61 kgfm, e transmissão automática de dez velocidades.

A Ranger XLS 4WD combina o que há de melhor em desempenho com custo-benefício atraente. Entre outros equipamentos, traz faróis full-LED, rodas de liga leve de 17”, freio a disco nas quatro rodas, quatro modos de condução, multimídia SYNC 4 com tela de 10”, carregador por indução e conectividade com o aplicativo FordPass.

A Ranger XLT oferece também itens como assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres, sistema de reconhecimento de sinais de trânsito, farol alto automático, bancos com revestimento premium e trava elétrica na caçamba.

A Ranger Limited adiciona santantônio esportivo na cor da carroceria, rodas de liga leve de 18”, ar-condicionado automático digital dual-zone, chave com sensor de presença e partida sem chave, seis modos de condução e navegador off-road, entre outros.

O seu kit opcional traz ainda piloto automático adaptativo com stop and go, alerta de tráfego cruzado e frenagem autônoma em marcha a ré, assistente de permanência e centralização em faixa, monitoramento de ponto cego, assistente de cruzamentos e câmera 360º. (Fotos: Ford/Divulgação).