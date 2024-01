Fiat tem 44% de participação de mercado de vans em 2023

Com tradição em veículos comerciais leves, a Fiat é a número um na categoria em geral há mais de 15 anos. Em 2023, a marca manteve a liderança com 44,5% do segmento e 26.250 furgões vendidos, um crescimento de 20% em comparação ao ano anterior. Não poderia ser diferente já que conta em seu portfólio com o Fiorino, que possui a liderança absoluta de seu segmento praticamente desde que foi lançado, com o Ducato, que completou 25 anos no Brasil com mais de 130 mil unidades vendidas desde que chegou ao mercado e a apresentação de sua nova geração em abril, e com o Scudo, lançado em 2022 e que chegou para completar a gama atingindo rapidamente o primeiro lugar em sua categoria.

“Com ampla capilaridade no Brasil, confiança de seus clientes em produtos seguros, modernos e com custo operacional reduzido, além dos serviços diferenciados do programa Fiat Professional, a Fiat oferece diferenciais importantes na hora da decisão de compra de vans e registrou ótimos resultados em 2023, com a liderança de mercado de Fiorino e Scudo além de forte crescimento do Novo Ducato. Vale dizer ainda que o ano foi ainda mais importante para a história de nossos furgões porque registramos a maior venda da história”, comenta afirma Alexandre Aquino, vice-presidente da Marca Fiat para a América do Sul.

O Fiorino foi a van mais vendida do Brasil, com 37,1% do segmento total das vans e 21.865 unidades emplacadas e 87% de participação no segmento B-Vans no último ano. Vale comentar que, em 2024, o produto, que é reconhecido pelo excelente custo-benefício, funcionalidade e economia para o cliente, passa a ser oferecido pela Fiat com DRL e repetidores de seta nos retrovisores externos. Equipado com o motor 1.4 EVO Flex, com excelente torque em baixas rotações, o Fiorino é ágil e eficiente na hora de transportar cargas. Vale destacar ainda suas capacidades de carga (650kg) e volume (3,3m³), que aliadas ao tamanho do veículo (Altura: 1.899 mm / Largura: 1.885 mm / Comprimento: 4.407 mm), o tornam um produto extremante versátil. Muito adequado para uso em grandes centros, o Fiorino possui tamanho de um carro de passeio e é muito fácil de estacionar, sem limitações de espaço por suas dimensões perfeitas para o tipo de função.

Maior furgão da Fiat e primeiro furgão da Stellantis a receber conectividade de série, o Ducato teve 942 unidades emplacadas em 2023 após um ramp-up de chegada ao mercado. Dessa forma, o modelo já alcançou 3,9% do segmento de E-vans no ano. Já o Scudo, que tem conquistado cada vez mais clientes, garantiu o lugar mais alto no podium do seu segmento no ano passado com 35,9% da categoria e 3.441 unidades comercializadas.

Fiat Professional

Programa de produtos, serviços e soluções para clientes profissionais, o Fiat Professional oferece desde 2022 o melhor atendimento para o mercado de veículos comerciais com soluções inteligentes com a capilaridade e disponibilidade da rede de concessionárias Fiat. O programa contempla atualmente 241 lojas em todas as regiões do Brasil, sendo a maior cobertura de rede profissional do país.

O Fiat Professional oferece atendimento prioritário, tanto no momento da venda e entrega como nos serviços de pós-venda. Além disso, conta com o Express Lane Professional, processo agilizado nos boxes de oficinas com técnicos altamente treinados para realizarem revisões e serviços de baixa complexidade em até 1 hora e meia. Em 2023, aproximadamente 1.500 veículos passaram pelo Express Lane. Vale dizer ainda que, desde dezembro, o Fiat Ducato possui o agendamento de serviços online pela plataforma de conectividade Fiat Connect////Me, proporcionando ainda mais agilidade e praticidade.

O programa Fiat Professional ainda garante 100% disponibilidade de peças de revisão no estoque das concessionárias para que as revisões agendadas sejam entregues no mesmo dia ou em poucas horas. O mesmo também vale para as manutenções que contam com planos consolidados, redução do tempo de parada e estoque de peças.