Fiat Pulse supera 100 mil unidades vendidas no Brasil

O Fiat Pulse chegou ao mercado brasileiro em outubro de 2021, com o propósito de expandir ainda mais a participação da montadora no mercado, completar a gama de produtos da marca e ainda se inserir no segmento que mais cresce no país (SUVs). Ele cumpre a missão com maestria e acaba de bater e ultrapassar a marca de 100 mil unidades vendidas no Brasil, com pouco mais de dois anos do seu lançamento. Além disso, ele também é exportado para 12 países da América Latina.

Com seu design moderno, desempenho eficiente e tecnologia, o Pulse rapidamente conquistou os consumidores e é um dos B-SUVs mais vendidos da categoria. Além disso, juntamente com o Fastback, foi responsável por aumentar as vendas da Fiat na categoria no último ano. Em 2023, a marca conquistou a terceira posição no mercado de SUVs, com 11% de segment share e mais de 86 mil unidades comercializadas, o que corresponde a um crescimento de 43% comparado ao ano anterior.

Primeiro SUV desenvolvido e produzido no Polo Automotivo Betim (MG), o Pulse traz o ineditismo em seu DNA. O modelo também estreou o motor turbo 200 Flex, o mais potente e de melhor performance, consumo e torque do País, que levou prêmio de Motor do Ano abaixo de 2.0 da revista Autoesporte, o mais antigo e tradicional prêmio da imprensa automotiva brasileira.

Desde seu lançamento, ele não parou de evoluir. Na linha 2023, juntamente com a Toro, estreou o novo Sound Design da marca aplicado aos veículos, uma nova experiência sonora para o usuário que oferece ainda mais prazer ao dirigir. Já na linha 2024, ganhou uma nova série especial S-Design, que adiciona ainda mais requinte à sua gama. Com o S-Design, as novidades no SUV podem ser percebidas logo de cara. Isso porque o modelo recebeu acabamento escurecido nos detalhes, como no logo da Fiat, skid plate, nas rodas 16” e interior. No pacote há também a oferta de itens que normalmente só são encontrados nas versões de topo de gama, como central multimídia de 10,1” com navegação GPS embarcada, wireless charger, keyless Entry’nGo, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré.