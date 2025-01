Fenabrave-PR divulga os emplacamentos de 2024

O número de veículos emplacados no acumulado do ano (jan-dez) foi de 285.835 unidades, incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários. O montante corresponde a 21,6% mais que o ano de 2023, quando foram emplacadas 236.113 unidades.

Os automóveis e comerciais leves juntos tiveram aumento de 15,66%, emplacando no total 164.759 unidades. As motocicletas tiveram alta de 44,89%, sendo comercializadas 83.160 unidades no Paraná. Os caminhões tiveram alta de 21,82%, o equivalente a 14.543 unidades emplacadas. Os ônibus apresentaram alta de 16,40%, chegando a 1.838 unidades. Já os implementos rodoviários tiveram queda de 16,06%, totalizando 11.038 unidades no ano (vide tabela abaixo).

De acordo com o presidente do Sincodiv-PR e diretor-geral da Fenabrave-PR, Marcos da Silva Ramos, os números do setor no PR estão acima dos nacionais, que chegaram a 15,5% no acumulado do ano. Essa conquista é motivada por uma junção de fatores como oferta de crédito, diversificação de produtos, incentivos das montadoras e esforços da rede de concessionárias do Estado. Por outro lado, assim como no restante do Brasil, o setor da distribuição é impactado pelos movimentos da economia nacional e internacional, como câmbio, renda, crédito e outros fatores conjunturais de contexto econômico e político, como citado pelo presidente Nacional da Fenabrave, Arcelio Junior, eleito para o triênio 2025-2027.

Veículos novos no Brasil: https://www.fenabrave.org.br/portalv2/Noticia/17463.

(Foto: Divulgação/Gráficos: Fenabrave-PR).