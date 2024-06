Fabrício Rossatto chega em 4.º lugar na F-Truck em Cascavel

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) foi ao pódio com o 4.ª lugar do piloto Fabrício Rossatto, na categoria F-Truck neste domingo (02/06), durante a 3.ª etapa do Campeonato Interestadual da Fórmula Truck 2024, realizada nesse fim de semana, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O piloto Joãozinho Santa Helena, com seu caminhão DAF n.º 33, na categoria GT Truck (Eletrônica), que havia conquistado a quinta posição do grid, pulou para o terceiro lugar na largada, passando a pressionar o segundo colocado Rafael Fleck. Mas foi penalizado por excesso de fumaça em seu caminhão e não teve tempo de se recuperar. O seu companheiro de equipe Fabrício Rossatto, com o aminhão VW n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), largou da oitava posição e em boa corrida de recuperação, concluiu a prova em quarto lugar da F-Truck.

Para o experiente piloto de Colombo, Joãozinho Santa Helena, nessa terceira etapa ficou aquele gosto de “quero mais”, pois seu caminhão tinha bom rendimento e logo ultrapassaria o segundo colocado. “Tínhamos claras chances de brigar pela vitória em Cascavel, mas não foi possível. Primeiro por causa de muitas intervenções do Safety Truck, por causa dos acidentes. Segundo por conta da penalização por causa do excesso de fumaça no último Safety Truck. Perdemos muitas posições com a punição de Drive Through, tendo que passar por dentro dos boxes. Mas nosso caminhão está muito forte e vamos com tudo na próxima etapa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul”, declarou Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

Quem festejou muito na 3.ª etapa da Fórmula Truck em Cascavel, foi o piloto de Campo Largo, Fabrício Rossatto, que conquistou o seu primeiro pódio na categoria F-Truck, com o quarto-lugar na corrida. “Foi mais um fim de semana de superação nessa etapa de Cascavel. Perdi o meu melhor tempo do Treino Classificatório por excesso de velocidade no radar antes da Curva da Vitória e tive que largar da oitava posição da minha categoria. E com tantas intervenções do Safaty Truck, não foi possível fazer muita coisa, mesmo assim consegui meu primeiro pódio na Fórmula Truck. Como disse o Joãozinho, vamos com tudo para Campo Grande, em busca de mais pódio e de vitórias”, concluiu Fabrício Rossato (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

A 4ª etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 30 deste mês, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do sul.

Resultados da 3.ª etapa da Fórmula Truck em Cascavel:

Categoria GT Truck:

1.º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), Scania, 19 voltas em 45m16s250

2.º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), Scania, a 0s264

3.º) Túlio Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, a 1s832

4.º) Ramiris Fontanella (Lauro Muller-SC), a 2s618

5.º) Everton Fontanella (Criciúma-SC), Scania, a 5s947

6.º) Rodrigo Gomes Centralina-MG, Volvo, a 7s873

7.º) Jorge “Feio” Ribeiro (Pelotas-RS), Scania, a 9s505

8.º) Paulo Rampon (Curitiba-PR), Scania, a 10s893

9.º) Léo Barramacher (Balneário Camboriú-SC), Volvo, a 11s868

10.º) Lazaro Donizetti (São João da Boa Vista-SP), Volkswagen, a 15s532

11.º) Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu-PR), Scania, a 17s714

12.º) Sandro Pinheiro (Itapema-SC), Mercedes-Benz, a 18s801

13.º) Edivan Monteiro (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, a 20s548

14.º) Rogério “Taio” Agostini (São Miguel do Oeste-SC), Mercedes-Benz, a 22s471

15.º) Ricardo Ançay (Araucária-PR), Mercedes-Benz, a 30s494

16.º) Valdinei “Baté” dos Santos (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, a 32s463

17.º) Alex Peixeiro (Santos-SP), Mercedes-Benz, a 35s195

18.º) Douglas Tores (Curitiba-PR), Ford Cargo, a 37s097

19.º) Robson Luís Trevizol (Xanxerê-SC), Volkswagen, a 38s849

20.º) João “Santa Helena” dos Santos (Colombo-PR), DAF, a 45s077

21.º) Álvaro Bento (Ermo-SC), Mercedes-Benz, a 53s362

22.º) Márcio Rosa (Colombo-PR), Scania, a 1 volta

23.º) João Lemos (Guarujá-SP), Ford, a 5 voltas

24.º) Fabrício Berton (Campo Grande-MS), Mercedes-Benz, a 5 voltas;

25.º) Geraldo Galli (Santos-SP), Volkswagen, a 5 voltas.

Categoria F-Truck:

1.º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, 19 voltas em 46m29s289;

2.º) Giovani Tavares (Paraguay), Scania, a 11s919;

3.º) Tiago Bellaver (Farroupilha-RS), Mercedes-Benz, a 13s948;

4.º) Fabrício Rossato (Campo Largo-PR), Volkswagen, a 15s522;

5.º) Thiago Mânica (Curitiba-PR), Scania, a 27s806;

6.º) Max Nunes (Curitiba-PR), Volvo, a 30s311;

7.º) Gabrielle Rampon (Curitiba-PR), Scania, a 1 volta;

8.º) Gilmar Mottin (Adrianópolis-PR), Scania, a 3 voltas;

9.º) Gustavo Mânica (Curitiba-PR) Volkswagen, a 3 voltas;

10.º) Douglas Collet (Casca-RS), Scania, a 5 voltas.

Calendário da Fórmula Truck para 2024:

Já realizadas:

24 de março – Rivera (Uruguai);

21 de abril – Guaporé (RS);

02 de junho – Cascavel (PR).

Próximas etapas:

30 de junho – Campo Grande (MS);

04 de agosto – Londrina (PR);

31 de agosto – Velopark (RS);

13 de outubro – Santa Cruz do Sul (RS);

10 de novembro – Tarumã (RS);

01 de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Lu Flores/Divulgação).