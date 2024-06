Expoclassic 2024 confirmada para agosto, em Novo Hamburgo (RS)

Confirmada para os dias 16, 17 e 18 de agosto em Novo Hamburgo, a Expoclassic 2024 reforça o seu viés social, marcando a retomada dos eventos nos pavilhões da Fenac após a pior tragédia climática registrada na história do Rio Grande do Sul. Além de tradicionalmente destinar parte dos recursos arrecadados com bilheteria para a Associação dos Lesados Medulares do Rio Grande do Sul (Leme), a entidade promotora da mostra, o Veteran Car Club Novo Hamburgo, já recebeu e redistribuiu mais de 100 toneladas de donativos enviadas por clubes de veículos antigos de todo o Brasil.

Todos os anos, o evento proporciona renda a centenas de expositores dos mais variados segmentos, desde restaurantes até lojas de peças e antiguidades, passando também por prestadores de serviços. “Neste momento estratégico para a economia gaúcha, a Expoclassic torna-se ainda mais importante, pois inúmeras empresas estão contando com a realização do evento para recuperar um pouco do faturamento e bens perdidos durante as enchentes de maio. Portanto, visitar este evento gaúcho é uma maneira de valorizar e ajudar o Estado”, explica o organizador da Expoclassic, Evandro Scholles.

Presidente da Fenac, Márcio Jung lembra que os pavilhões têm sido local de acolhimento para milhares de atingidos e também para triagem de donativos. Segundo ele, o encontro de carros antigos será a primeira exposição realizada na Fenac após as históricas enchentes, marcando a retomada das feiras. “A Expoclassic é um evento aqui do Rio Grande do Sul que recebe apaixonados por carros e expositores de diversas partes do Brasil, assim como do exterior. Essa paixão vai fazer muito bem ao povo gaúcho”, salienta.

Anualmente, visitantes de vários Estados, bem como da Argentina e Uruguai, movimentam restaurantes, postos de combustíveis, lojas e a rede hoteleira da região de Novo Hamburgo, que fica lotada durante os dias de programação. Reservas dos estandes e demais espaços da Expoclassic 2024 já podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 9 9322-6985 e e-mail comercial@ceika.com.br. (Fotos: Diedo Rosa/Divulgação).