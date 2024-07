Emplacamentos de veículos crescem em junho e acumulam alta de 16,3%

Os emplacamentos de veículos refletiram o impacto do crédito mais abundante e melhor índice de confiança por parte dos consumidores e empresários, apresentando alta, tanto em junho como no acumulado do 1º. Semestre de 2024 (16,3%).

Em junho, os emplacamentos de veículos (soma dos segmentos automotores) aumentaram 6,3% em relação a maio, de acordo com dados da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. O crescimento ocorreu mesmo com menor número de dias úteis em relação ao mês anterior (20 dias em junho, ante 21 em maio), o que demonstra o aquecimento do mercado.

“Foi um resultado consistente, já que tanto volume total como a média diária de vendas cresceram. À exceção dos comerciais leves, todos os segmentos tiveram alta na comparação com o mês anterior. O crédito tem tido um papel importante neste resultado”, afirma Andreta Jr., Presidente da Fenabrave. Vale dizer que os emplacamentos acumulados até junho são os melhores para o período desde 2014.

Na avaliação do Presidente da Fenabrave, com a sanção da lei que regulamenta o Programa MOVER, as montadoras deverão se sentir estimuladas a investir em novos produtos, o que deverá impactar, consequentemente, nas vendas, nos próximos anos. As montadoras inscritas no Programa já anunciaram investimentos em torno de R$ 130 bilhões até 2032.

Automóveis e Comerciais leves

Somados, esses dois segmentos tiveram alta sobre o mês anterior e encerraram o 1º semestre de 2024 com crescimento expressivo na comparação com o mesmo período de 2023. “Essa alta, até o momento, tem relação direta com a disponibilidade de crédito para financiamentos. Houve um aumento médio estimado em mais de 11% (dados de maio do BACEN) na oferta de crédito pelos bancos e isso impulsiona o consumo, atrelado à maior confiança do consumidor e empresário na economia do País”, afirma o Presidente da Fenabrave.

Automóveis e Comerciais leves Híbridos e Híbridos Plug-in

No acumulado do semestre, os emplacamentos de carros híbridos se aproximam das 50 mil unidades. “Este segmento se propõe a ser uma das formas de transição para o processo da descarbonização do setor automotivo”, reflete Andreta Jr.

Automóveis e Comerciais Leves Elétricos Puros

Com melhora nas vendas diárias em relação a maio, o segmento já supera 30 mil unidades no ano e, em razão da base comparativa baixa, o percentual de crescimento segue expressivo.

Caminhões

O segmento continua reagindo bem aos impulsos dos diferentes setores da economia, como agronegócio, construção civil, indústria e varejo. “Os emplacamentos de caminhões dependem do PIB, do crédito para financiamentos e do movimento da economia. Apesar dos números do ano passado terem sido abaixo das expectativas, 2024 vem sendo positivo. Esperamos um aquecimento ainda maior no segundo semestre”, revela Andreta Jr.

Motocicletas

O segmento registrou pequena alta em junho, na comparação com maio, e o volume de licenciamentos no semestre superou o alcançado em 2011 (o melhor ano para os licenciamentos de motocicletas no país). “O volume só não foi maior em função do dia útil a menos, em relação a maio. A procura por motos continua forte, sobretudo, para modelos até 250 cilindradas. Acredito que a necessidade de um transporte econômico e o uso do veículo nos serviços de entregas deve manter o mercado aquecido nos próximos meses”, estima Andreta Jr. (Fotos: Fenabrave/Divulgação).