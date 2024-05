Eduardo Kobra inaugura mural do Senna no Autódromo de Miami

Consagrado como um dos maiores expoentes da arte urbana, o artista plástico Eduardo Kobra inaugura, na quinta-feira (02/05), um mural dedicado ao legado de 30 anos do Ayrton Senna, no Autódromo de Miami, nos Estados Unidos. Realizada no Hard Rock Stadium com apoio da Senna Brands, a obra retrata o olhar marcante do piloto brasileiro e o tradicional capacete amarelo, verde e azul. Na arte, Senna aparece com as duas mãos juntas, simbolizando oração e paz.

“Ao longo da minha carreira, tive o privilégio de pintar murais em várias partes do mundo, alguns deles retratando o próprio Senna, mas poucos projetos têm um significado tão profundo para mim como este. O legado de Senna transcende o esporte e continua a impactar gerações, e é uma honra poder contribuir para preservar sua memória de uma forma tão significativa”, declarou o artista sobre a obra.

A sobrinha do tricampeão e CEO da Senna Brands, Bianca Senna, esteve presente na cerimônia de inauguração nesta quinta-feira. “O Kobra é um grande artista, que projeta a imagem do Ayrton para o mundo. Este mural em Miami é muito emocionante para nós e para os fãs, que agora ganham um novo ponto de visitação para celebrar a memória do nosso campeão e mostra o reconhecimento que o Ayrton tem nos Estados Unidos, um país que, na época em que ele corria, não acompanhava o esporte com tanto interesse quanto hoje”, comenta.

Kobra também vai inaugurar a exposição “Ayrton Senna: 30 anos de saudade”, com telas que remetem à história e à contribuição deixadas pelo ídolo do automobilismo para as gerações de todo o mundo. A mostra acontece no Premium Paddock Club entre sexta-feira (03/05) e domingo (05/05), quando serão realizadas as corridas do GP de Miami.

“Sou muito grato à família de Ayrton Senna e ao Instituto Ayrton Senna por confiar em mim para esta importante tarefa. Sei da responsabilidade que carrego, e sempre dedico todo o meu talento e paixão para criar uma obra que honre verdadeiramente o legado deste grande brasileiro,” acrescenta.

Kobra e Senna: uma longa história de homenagens

Admirador da trajetória de Senna, o artista plástico pintou, em 2015, o seu primeiro grande mural sobre um dos maiores ídolos do Brasil. Localizada na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, em São Paulo, a obra também representa o olhar e capacete emblemático de Senna. A inauguração aconteceu dias antes do Grande Prêmio da Fórmula 1 do Brasil, que acontece todos os anos no Autódromo de Interlagos.

Quatro anos depois, Kobra desenvolveu um mural no Autódromo de Ímola, na Itália, local onde ocorreu a trágica morte de Senna, em 1º de maio de 1994, durante o GP de San Marino. Com 21 metros de comprimento e 7 metros de altura, a arte destaca Senna olhando para o céu e com os dedos para o alto, fazendo referência às comemorações das corridas. A obra também homenageia o piloto austríaco Roland Ratzenberger, que faleceu em Ímola um dia antes do ídolo brasileiro.

“Ayrton Senna foi vencedor dentro e fora das pistas. Gosto de retratá-lo porque ele é um símbolo de fé, de persistência e de garra: um herói que inspirou e segue inspirando as pessoas em todo o mundo,” diz Kobra.

Em 2020, para celebrar o aniversário de 80 anos de Interlagos, Kobra pintou um mural que retrata a memorável vitória de Senna no GP do Brasil de 1991 – primeira grande conquista do piloto no país. Com 27 metros de altura e 10 metros de largura, a obra apresenta o campeão da Fórmula 1 levantando a taça no pódio. A ocasião também foi histórica por Senna ter vencido a corrida usando apenas a sexta marcha. (Foto: Senna Brands/Divulgação).