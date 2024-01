Divisão Ralliart da Mitsubishi completa 30 anos em 2024

A Ralliart, famosa divisão de performance da Mitsubishi Motors completa, em 2024, 30 anos de existência e, ao contrário do que muitos podem deduzir, ela não surgiu entre os comprometidos engenheiros japoneses, famosos por sua quase obsessão pelo alto desempenho nas pistas.

Coube a um lendário piloto escocês chamado Andrew Cowan, amigo de infância do bicampeão de Fórmula 1 Jim Clarck, o primeiro passo para a existência desse departamento que, em pouco tempo, marcaria de forma definitiva a história do circuito mundial de rally.

Na década de 70, Cowan era considerado o melhor piloto de rally do Reino Unido e, após excelentes performances em provas como o Rally de Montecarlo e Tour de France, no fim de 1972, ele assinou um contrato com a Mitsubishi Motors.

A bordo dos carros japoneses, o escocês venceu rallies longos como Londres – Sidney e o South American Rally Marathon, tido como o maior do mundo, com mais de 32 mil quilômetros de extensão.

Pela excelente relação que tinha com a Mitsubishi Motors, Cowan convenceu a fabricante japonesa a criar uma equipe própria para as competições de rally com base na Europa.

Em 1983, Cowan fundaria a Andrew Cowan Motorsports (ACMS) com apoio da Mitsubishi e base na cidade de Rugby, na Inglaterra. Essa era a equipe que, pouco mais de um ano depois, daria origem à Divisão Mitsubishi Ralliart Europa.

História de vitórias

O sucesso da equipe no Campeonato Mundial de Rally (WRC), com Cowan como Diretor Geral, seria inquestionável.

Ao longo dos anos, a divisão Ralliart conquistou quatro títulos mundiais de pilotos e um mundial de construtores no WRC.

De 1996 a 1999, a divisão de alta performance da Mitsubishi ganhou o campeonato mundial de rally quatro vezes consecutivas, utilizando respectivamente: Lancer Evo III, Lancer Evo IV, Lancer Evo IV e V e, por fim, Lancer Evo VI.

Já a história da Ralliart no Rally Dakar é memorável. A divisão acumula 12 títulos na competição sempre com o intuito de mostrar ao mundo que os veículos de produção da Mitsubishi Motors trazem consigo o mesmo DNA robusto e resistente de suas versões de competição.

Em uma das edições do Dakar, foi a bordo de um Mitsubishi Pajero Evolution desenvolvido pela Ralliart que, em 2001, a piloto alemã Jutta Kleinschmidt se tornou a primeira mulher da história a vencer a competição.

A divisão automobilística da marca dos três diamantes investiu em grandes competições de rally e teve seus trabalhos encerrados em 2010. No entanto, após 11 anos, em 2021, a Mitsubishi Motors Corporation anunciou o seu retorno.

Notória pelos resultados de rallies em todo o mundo, a Ralliart voltou não somente às competições como também com uma linha de peças e acessórios para os carros da marca.

O retorno foi marcado por um forte entusiasmo dos apaixonados pelo esporte após o relançamento oficial durante o Salão do Automóvel de Tóquio em 2022. Na ocasião, a grande atração do estande da Mitsubishi foi o Vision Ralliart Concept, carro-conceito que representa a volta da lendária divisão de performance e incorpora a visão da marca no que diz respeito a design, engenharia e paixão pela produção artesanal de um veículo, que os japoneses chamam de Monozukuri.

Atualmente, a Ralliart compete o Rally Cross Country da Ásia (Asia Cross Country Rally – AXCR). A corrida, que percorre regiões na Tailândia até o Camboja, testa a robustez e a capacidade dos veículos e é um ótimo “laboratório” para montadoras inscreverem versões modificadas de seus veículos de linha.

Na edição de 2022, a Mitsubishi foi vencedora com a picape L200 Triton Ralliart. Já no ano passado, ficou em terceiro lugar.

Ralliart Brasil

Quando teve seus trabalhos encerrados em 2010, a Ralliart abriu espaço para subdivisões regionais em mais de 20 países, e o Brasil era um deles.

Investidora massiva no automobilismo profissional e amador, no on-road e no off-road, a Mitsubishi Motors do Brasil provou ser capaz de investir em uma estrutura ainda maior e receber o legado que a divisão esportiva da marca já tinha no currículo, tornando-se então, em 2014, o 23º país a oficializar a Ralliart.

Ao todo foram 84 veículos de competição da Ralliart Brasil, entre eles as picapes L200 Triton RS e L200 Triton ER, o ASX Racing e o saudoso Lancer Evolution e suas versões Evo X, Evo R e Evo RS.

Mitsubishi Motors do Brasil e sua história nos rallies

No Brasil, a história da Mitsubishi Motors é essencialmente atrelada ao automobilismo. A marca é a maior campeã do Rally dos Sertões, com 12 títulos, e em 2023, retornou oficialmente com equipe oficial para a competição após um hiato de sete anos.

O retorno como equipe ao esporte a motor se deu por meio de uma parceria com a Spinelli Racing e teve Guiga Spinelli, pentacampeão do Sertões e maior vencedor da competição entre os carros, como piloto da equipe.

A volta da Mitsubishi Motors oficialmente ao esporte a motor reforça o compromisso da marca em usar todas as informações e aprendizado aos quais os carros de corrida são submetidos em situações extremas como o Sertões para o desenvolvimento de uma linha de produtos à altura das demandas de seus clientes, desde o profissional do agronegócio, que necessita de um veículo robusto para ser usado como ferramenta de trabalho, até os praticantes de esporte ao ar livre, que acessam lugares que poucos veículos conseguem acessar.