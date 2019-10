O Dia das Crianças está chegando e nada melhor do que presenteá-las com aquilo que elas mais gostam: muita aventura e diversão! Pensando nisso, a MFX Motors tem uma ótima ideia de presente, que são os veículos off-road da linha infantil.

“As crianças se espelham muito nos adultos, querem copiar tudo o que eles fazem e, na maioria das vezes, não podem. Mas, com os veículos da linha infantil MXF Motors, eles podem se aventurar no universo off-road com segurança. Temos minimotos e quadriciclos para crianças a partir de 4 anos de idade, são veículos que garantem diversão e emoção para toda a família”, afirma João Henrique Montani, proprietário da MXF Motors. A MXF possui cinco modelos de minimotos para a criançada:

Para as idades iniciais de 4 a 7 anos as ideais são a Ferinha 49 cc, a Pro Racing 50 cc e a 50 TS. Além do design exclusivo, elas possuem todos os componentes das motos originais, como freios a disco, corta corrente, suspensão invertida e sistema automático de embreagem.

Para crianças um pouco maiores, com faixa etária de 8 a 12 anos, a Pro Series 100 é a minimoto ideal, com motor 4 tempos e alcance de 80 km/h. Já a Pro series 125cc é destinada ao público infanto-juvenil, que atinge crianças com idade a partir de 12 anos e chega a 85 km/h.

A montadora também disponibiliza três quadriciclos próprios para os pequenos: O Thor 49 cc, motor 2 tempos, é ideal para crianças de 4 a 8 anos e possui velocidade máxima de 40 km/h e o Thor 90 cc é voltado para crianças com idade entre 7 e 10 anos e possui motor 4 tempos. Já o Brave, 4 tempos, chega a uma velocidade de 65 km/h e suporta até 90 kg, podendo ser usado por c r i a n ç a s com idade a partir de 8 anos até sua fase adulta.