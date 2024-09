Daytona 660 da Triumph desembarca no Brasil

A Triumph celebra a chegada da nova Daytona 660 no Brasil. Com produção iniciada no primeiro semestre de 2024, o modelo já está disponível nas concessionárias de todo país com preços a partir de R$ 56.490,00. Apresentada na cor preta, a motocicleta conta com uma evolução significativa do distinto e exclusivo motor tricilíndrico de 660cc da Triumph, agora com potência de 95 cv e 69 Nm de torque. A nova líder esportiva dos pesos médios renasce com um nome lendário, agora projetada para uma nova geração. Com um desempenho incrível, ela oferece uma potência impressionante de 95 cv e um torque máximo de 69 Nm.

O modelo fornece uma entrega suave, responsiva e linear com a combinação perfeita de torque baixo, médio e alta potência. Além de oferecer 17% mais potência e 9% mais torque do que a Trident, a Daytona 660 também possui um novo escapamento, resultando em um som esportivo inconfundível.

O chassi perfeitamente equilibrado da Daytona 660 e a pilotagem esportiva ágil e intuitiva são combinados com conforto de pilotagem, graças a equipamentos de alta especificação, incluindo garfos grandes de 41 mm com pistão invertido da Showa e RSU monochoque ajustável de pré-carga Showa. Já os freios radiais de quatro pistões com discos duplos de 310 mm e linhas de freio trançadas são emparelhados com os novos pneus Power 6 da Michelin. Combinada com uma altura do assento de 810 mm, a Daytona 660 inspira confiança e oferece uma pilotagem emocionante.

Garantindo que os pilotos sempre se sintam no controle total, ela está equipada com tecnologia focada no motociclista, incluindo três modos de pilotagem (Sport, Road e Rain),que otimizam a resposta do acelerador e as configurações de controle de tração para as condições. Além disso, conta com um novo sistema de Alerta de Desaceleração de Emergência, que ativa automaticamente as luzes de perigo para alertar outros usuários da estrada durante frenagens bruscas.

O inconfundível DNA de design da Daytona foi repaginado com uma nova atitude, apresentando uma postura mais agressiva e linhas limpas. Os distintos faróis duplos de LED, que incorporam uma entrada de ar central, e a traseira minimalista destacam o perfil robusto da moto, finalizando com uma luz traseira de LED contornada. Disponível na cor preta, a motocicleta conta com um grafismo ousado inspirado na corrida ‘660’.

A Daytona 660 oferece mais de 30 acessórios genuínos Triumph para personalizar o desempenho, o conforto, o estilo e a praticidade. Além disso, a montadora se destaca por oferecer um intervalo de revisão de 16.000 km, garantindo um custo competitivo que proporciona excelente relação custo-benefício para seus proprietários.

“A 660 possui toda a atitude e agilidade que você esperaria do nome Daytona, combinando performance com conforto, algo que os pilotos de hoje procuram. Estamos entusiasmados com o impacto que a Daytona 660 terá no crescente segmento de esportivas de peso médio,” afirma Steve Sargent, Diretor de Produtos da Triumph.

Performance esportiva emocionante

A combinação perfeita de torque em baixa rotação, resposta em alta e identidade única, o motor tricilíndrico da Daytona oferece 95 cv a 11.250 rpm com um limite de rotação de 12.650 rpm. Mais de 80% de seus 69 Nm de torque estão disponíveis a partir de apenas 3.125 rpm, entregando um desempenho esportivo dinâmico e plenamente efetivo. Ao misturar o torque de baixa rotação de um motor dois cilindros com o desempenho de alta rotação de um quatro cilindros, o motor tem um som inconfundível de três cilindros, aprimorado ainda mais pelo novo escapamento que possui cabeçotes 3 em 1 e um silenciador inferior compacto com acabamento em aço inoxidável.

A potência é fornecida sem esforço através de uma caixa de câmbio de seis marchas e a embreagem Torque Assist da Triumph garante uma ação de alavanca leve e progressiva com uma alavanca de embreagem otimizada para melhor alcance. O design da embreagem também melhora o controle das rodas traseiras sob forte desaceleração para uma reduzida suave e confiante. O Shift Assist da Triumph está disponível como um acessório adequado para trocas rápidas e sem esforço de embreagem – para cima e para baixo e para uma pilotagem ainda mais fácil na cidade.

Pilotagem ágil e dinâmica

A nova Daytona 660 se beneficia de anos de desenvolvimento de chassi vencedor de corridas e, com sua estrutura esportiva leve, Showa 41mm de alta qualidade de cabeça para baixo, garfos dianteiros de pistão grande e uma unidade de suspensão traseira Showa, proporciona uma pilotagem fácil e ágil. A suspensão traseira também possui ajuste remoto de pré-carga para alterações rápidas de configuração.

As rodas leves de alumínio fundido de cinco raios mantêm a massa rotativa baixa para um manuseio ainda mais dinâmico e melhor desempenho da suspensão, e os novos pneus Power 6 de alta especificação da Michelin são instalados de série para proporcionar uma pilotagem confiante em estrada e em condições úmidas e secas. Com pinças radiais duplas de quatro pistões emparelhadas com discos leves de 310 mm e alimentadas por linhas trançadas, além de um modulador Continental ABS, a Daytona 660 também tem excelente potência de parada e sensação de frenagem.

Tecnologia focada no condutor

A Daytona 660 possui tecnologia que melhora a experiência de pilotagem e a segurança.

O acelerador ride-by-wire oferece uma resposta de aceleração nítida e precisa e também permite três modos de pilotagem: Sport, Road e Rain. Cada modo oferece uma resposta de aceleração diferente e um nível de intervenção de controle de tração, com o modo Sport fornecendo a resposta de aceleração mais reativa em estrada ou pista. O sistema de controle de tração também pode ser desligado usando o menu de instrumentos para pilotos que preferem total liberdade de intervenção eletrônica.

Os instrumentos multifuncionais apresentam uma tela TFT colorida integrada a um visor LCD. Compacto e com um design organizado, todas as informações do piloto são exibidas claramente e são fáceis de ler em diferentes condições de luz. Esta unidade é compatível com o acessório My Triumph Connectivity System, que permite a navegação curva a curva, além da interação com o telefone e a música. Todas as funções são claramente exibidas na tela TFT e controladas através do painel de distribuição para facilitar o uso durante a condução.

Controle e conforto

Com barras fixas posicionadas acima do garfo superior e pinos colocados para o equilíbrio ideal de conforto e folga nas curvas, a posição natural de pilotagem da Daytona 660 é perfeitamente avaliada para dar o feedback necessário para a pilotagem esportiva dinâmica com espaço e conforto. Em velocidades mais baixas, os controles perfeitamente ponderados e a direção leve da Daytona proporcionam um controle excelente em ambientes urbanos.

Assentos divididos entre piloto e garupa, com uma altura do assento do piloto de 810 mm e um stand-over estreito tornam a Daytona 660 gerenciável para pilotos de todos os tamanhos, e um assento baixo acessório também está disponível, reduzindo a altura do assento em 25 mm para apenas 785 mm.

Personalize sua a Daytona 660

Existem mais de 30 acessórios Triumph genuínos disponíveis, todos projetados junto com a motocicleta, testados com os mesmos altos padrões e com a mesma garantia de quilometragem ilimitada de dois anos.

Os pilotos que procuram um estilo de paddock de corrida ainda mais distinto podem escolher uma cobertura de assento codificada por cores, bem como uma gama de peças usinadas com tarugo elegantemente projetadas, incluindo uma tampa de enchimento de óleo, pré-perfurada para fiação de bloqueio, bobinas de suporte de paddock, finalizadores de barra e um reservatório de freio traseiro.

O My Triumph Connectivity System permite uma operação fácil e intuitiva de telefone e música, além de navegação curva-a-curva e está disponível como acessório na Daytona 660. O Triumph Shift Assist também pode ser adicionado, proporcionando mudança para marcha mais alta sem embreagem e com aceleração máxima e mudança para marcha mais baixa de forma direta com deslizamento automático.

Outras adições incluem manoplas aquecidas, uma porta USB sob o assento e um sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS). Uma bolsa de tanque e uma bolsa traseira também estão disponíveis, adicionando 20 litros de capacidade de carga de forma elegante. (Fotos: Triumph/Divulgação).