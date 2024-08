DAF alcança marca de 40 mil caminhões produzidos

A DAF Caminhões celebra mais um feito no Brasil desde sua chegada em 2013: em agosto, a empresa sediada em Ponta Grossa (PR) entregou o caminhão de número 40 mil fabricado no País. O modelo é um XF 6×2, equipado com motor 530 cv, que figura entre os 10 veículos pesados mais vendidos no Brasil em 2024 e fará parte da frota da Theo Transportes.

“Essa é mais uma conquista para a DAF Caminhões no Brasil. Este momento histórico reforça nossa estratégia de conquistar o mercado brasileiro com veículos modernos e versáteis, atendendo às mais diversas aplicações com toda a qualidade e expertise da DAF no mundo. Crescemos no mercado porque combinamos ótimos produtos, relacionamento próximo com nossos clientes e um pós-venda que está em constante evolução”, comenta Luís Gambim, Diretor Comercial da DAF Caminhões.

Momento histórico para a DAF

A entrega do DAF 40 mil ocorreu no último dia 8 de agosto, na sede da fabricante, em Ponta Grossa (PR). Estiveram presentes os executivos da DAF, os representantes da concessionária DAF Eldorado, responsável pela venda do modelo, e a equipe da Theo Transportes, proprietária do veículo.

“É uma honra para nós ter este caminhão na frota da Théo Transportes, especialmente por ser um modelo que ajudou a construir a história da fabricante no Brasil. Temos mais de 40 veículos da marca em nossa frota, e fazer parte desse momento marcante, tendo o caminhão 40 mil conosco, nos faz alavancar ainda mais uma parceria de anos”, celebra Luciano Kanitz, CEO da Théo Transportes.

Referência em desempenho e modernidade

A linha DAF XF se consolidou no Brasil devido a vários fatores. Reconhecida por sua força e baixo custo de operação, tem uma capacidade de carga de até 74 toneladas, com ótimo desempenho nos setores de produtos frigoríficos e transporte de líquidos e químicos em aplicações severas e operações rodoviárias de médias e longas distâncias. Além disso, seus atributos de design, robustez, conforto, segurança e tecnologia aumentam sua atratividade. Esses fatores fazem do modelo um dos líderes de vendas de caminhões pesados no mercado nacional.

O XF 530cv 6×2 da Theo Transportes sai de fábrica na cor Demo Yellow, com cabine Super Space e acabamento Comfort, referência no mercado, e equipado com suspensão pneumática. O motor é o PACCAR MX-13 com 530cv, tecnologia Proconve P8/Euro 6, e entrega torque máximo de 2.600 Nm. Este motor conta com 6 cilindros e 12,9 litros, sistema de injeção common-rail e freio motor de 490 cv @2.100 rpm com três estágios de potência. A transmissão ZF TraXon é de 12 velocidades à frente + 2 à ré, automatizada / Direct Drive.

A DAF foi a primeira fabricante de caminhões a comercializar um veículo com motorização Euro 6 no Brasil. Esse trem de força traz algumas alterações mecânicas em relação às versões Euro 5, que, aliadas às transmissões com trocas de marchas otimizadas, eixos traseiros de elevada eficiência e melhor aerodinâmica, podem resultar em uma redução de até 2% no consumo de combustível. Destaque para o Controle de Cruzeiro Preditivo (CCP) de série, que pode gerar uma economia de até 6%. No total, são até 8% de eficiência de combustível, além da redução de CO₂.

“São argumentos técnicos que fazem a diferença na hora do cliente escolher um modelo XF. São veículos preparados para diversas situações e que contam com o apoio da DAF em todos os momentos, desde a compra, passando pela entrega técnica, até o pós-venda em nossas concessionárias, que já são referência nesse serviço no Brasil”, afirma Gambim.

Reconhecimento e expansão

Presente no Brasil desde 2011, a DAF Caminhões, fabricante de origem holandesa e subsidiária do grupo norte-americano PACCAR, já se consolidou como uma das maiores companhias do segmento de linha pesada no País. Com presença em todo o território nacional, a DAF mantém seu ritmo de crescimento para expandir ainda mais seus negócios no mercado brasileiro.

A companhia consolidou sua posição de destaque, registrando um crescimento notável no primeiro semestre de 2024. Com 28,5% mais vendas em relação ao semestre anterior, a empresa tornou-se a terceira montadora que mais cresceu no período, ocupando a 5ª posição no ranking geral entre as fabricantes que mais licenciaram veículos no Brasil este ano. Ao todo, foram 4.600 unidades comercializadas somente nos primeiros seis meses de 2024. Atualmente, conta com 61 pontos de atendimento em todo o país e projeta alcançar a marca de 76 em 2024, entre Concessionárias DAF e Lojas TRP.

Suporte e pós-venda

Com o crescimento da frota de veículos, a qualidade dos serviços e o aprimoramento constante da área de pós-venda são pontos cruciais para oferecer o melhor suporte aos clientes DAF. O DAF Multisuporte oferece planos personalizados com cobertura nacional, garantindo uma frota com manutenção em dia e máxima disponibilidade dos veículos, permitindo que o motorista se concentre na sua principal atividade, o transporte.

Já o DAF Assistance é um serviço oferecido gratuitamente para os veículos durante o período de garantia e está disponível para os pacotes DAF Multisuporte. Atualmente, dos chamados recebidos, 90% são solucionados remotamente ou no local da ocorrência. Desde 2013, o suporte de alta qualidade da DAF na estrada está presente para todos os clientes da marca, refletindo um crescimento na capacidade de atendimento oito vezes maior em apenas uma década.

Com uma central única que agiliza o atendimento ao cliente, o serviço facilita o agendamento de revisões com profissionais capacitados pelo DAF Academy, garantindo suporte e reposição de peças sem custo adicional. Ao entrar em contato pelo telefone 0800 703 3360, que também é WhatsApp, os clientes podem solicitar assistência técnica emergencial na estrada, agendar serviços nas concessionárias, esclarecer dúvidas e enviar sugestões. (Foto: DAF/Divulgação).