Começa o principal encontro do transporte coletivo e mobilidade

A capital paulista recebe de 6 a 8 de agosto, no São Paulo Expo, o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina: a Lat.Bus 2024, que reúne a indústria de ônibus, autopeças, acessórios e provedores de tecnologia.

Na agenda do evento, estão programados lançamentos de veículos e apresentações de produtos que mais se sobressaíram em seus portfólios nos últimos meses, com destaque para a sustentabilidade e a descarbonização do transporte de passageiros, uma das grandes tendências em termos de chassis, carrocerias, peças e componentes. Modelos elétricos e movidos a outras fontes de energia limpa também marcarão presença.

“Teremos um evento grandioso, que será um marco para uma nova fase da mobilidade no Brasil. Esta edição da Lat.Bus se destaca não apenas pela diversidade de expositores e pelo alto nível das discussões do Seminário NTU, mas também pelo esforço das empresas de nosso setor em apresentar novidades e inovações em diferentes níveis”, avalia o diretor da OTM Editora, Marcelo Fontana.

Lançamentos de tecnologia

No segmento de tecnologia, as empresas expositoras reservam novidades em gestão de frotas e meios de pagamento, além das soluções ligadas ao conceito de MaaS (Mobility as a Service). Ferramentas tecnológicas para proporcionar mais segurança para os passageiros e para os veículos, como sistemas de videomonitoramento e de controle de modo de condução, têm chamado a atenção das empresas operadoras e têm destaque no cenário atual.

A gestão das frotas e o planejamento dos sistemas de transporte começam a contar com soluções baseadas em Inteligência Artificial (IA). Os principais provedores de tecnologia prometem trazer muitas inovações ao evento. Equipamentos para refrigeração, desinfecção, peças e acessórios completam a vitrine do setor.

Conteúdo inédito

Tradicional fórum de debates do setor, a 37ª edição do Seminário da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), realizado nos dias 6 e 7 de agosto, explora os temas mais relevantes para o transporte urbano na atualidade, como tarifas, legislação e eletrificação, além de debater os desafios da indústria, sempre com a presença de convidados especiais e autoridades.

“Vamos fazer um apanhado geral do que está acontecendo com o setor, incluindo marco regulatório, descarbonização, reforma tributária e modelos de negócios. Outro tema importante é o financiamento, as linhas de crédito. E teremos vários cases, inclusive internacionais”, comenta o diretor-executivo da NTU, Francisco Christovam.

O Seminário da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati) acontece no dia 8 de agosto. A reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana também será realizada no evento, assim como o Fórum Paulista de Secretários de Transporte.

Outra atração da Lat.Bus 2024 é o Fórum Transporte Sustentável, com painéis e cases voltados para o tema da mobilidade, que será realizado no dia 8 de agosto.

Cerimônia de abertura

A Lat.Bus começou nessa terça-feira (6 de agosto) com uma intensa agenda. Às 14 horas aconteceu a cerimônia oficial de abertura, com a participação das seguintes autoridades:

João Antonio Setti Braga – presidente do Conselho Diretor da NTU;

Denis Eduardo Andia – secretário Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades;

Luciana Costa – diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES;

Gilmar Pereira Miranda – secretário executivo de Transporte e Mobilidade Urbana da Prefeitura de São Paulo (SP);

Márcio de Lima Leite – presidente da ANFAVEA;

Ruben Antonio Bisi – presidente da FABUS;

Vander Francisco Costa – presidente do Sistema Transporte;

Rodrigo Pacheco – presidente do Senado Federal;

Edvaldo Nogueira Filho – presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e prefeito de Aracaju (SE);

Marco Antônio Assalve – secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo.

Agenda de Coletivas

Para a imprensa, a Lat.Bus começa mais cedo, às 08:30, com uma sequência de coletivas de imprensa. Acompanhe:

08h30 às 09h00: Coletiva NTU, Fabus, ANFAVEA e OTM Editora, com dados inéditos sobre o desempenho do setor de transporte público urbano no Brasil;

09h10 às 09h40: Volvo;

09h50 às 10h20: Mercedes-Benz;

10h30 às 11h00: Volkswagen Caminhões e Ônibus;

11h10 às 11h40: Iveco;

11h50 às 12h20: Scania;

12h20 às 13h20: Almoço;

13h25 às 13h55: Marcopolo;

14h00: Abertura Oficial;

15h00: Irizar Brasil;

16h00: Busscar.

A Lat.Bus Transpúblico 2024 também conta com o apoio da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus (Fabus), Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), Confederação Nacional do Transporte (CNT) e Sest/Senat.

Serviço:

Lat.Bus Transpúblico – Seminário NTU 2024:

Quando: 6 a 8 de agosto de 2024;

Onde: São Paulo Expo, em São Paulo;

Credenciamento de imprensa: acesse o site (https://www.latbus2024.com.br/) e clique na opção “Inscreva-se”; realize o cadastro, inserindo dados pessoais e o nome da empresa no campo “nome da empresa”. Sua credencial poderá ser retirada no pavilhão mediante apresentação de documento com foto. (Imagens: Lat.Bus 2024/Divulgação).