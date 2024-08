Cláudio Harmuch quer voltar a vencer na 4.ª etapa da Copa HB20

O piloto curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/ Place Investimentos XP/Luminary) participa no fim de semana (02 a 04/08), da 4.ª etapa da Copa Hyundai HB20 2024, na categoria Super e Super Master, que será realizada no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo-SP. A Copa Hyundai HB20 2024 faz parte evento nacional e neste fim de semana estará num Racing Day, onde ainda teremos as etapas da Copa Truck 2024, NASCAR Brasil 2024 e a Old Stock Race, com corridas no sábado e domingo.

Para o piloto Cláudio Harmuch (Uninter/Luminary), a sua participação na terceira etapa da Copa Shell HB20 2024, foi muito boa com as duas vitórias obtidas na categoria Super Master, andando sempre entre os primeiros na Geral da categoria Super, o que melhorou consideravelmente a sua posição na classificação. “Mais uma vez conseguimos duas vitórias na categoria Super Master, na terceira etapa em Potenza, da Copa Hyundai HB20 2024, com dois bons resultados na Geral da Super. Meu carro estava com bom rendimento do motor e consegui fazer um bom trabalho nas Corridas 1 e 2. Mas agora já estamos focados na etapa desse fim de semana, onde com o patrocínio da Uninter, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e apoio da Place Investimentos XP e da Luminary, vou em busca de mais duas vitórias na categoria Super Master, da Copa Hyundai HB20, em São Paulo, para abrir vantagem na liderança da Super Master e encostar nos líderes na Geral da Super, entrando de vez na “briga” pelo título de 2024. Mais uma vez, será uma prova de muito trabalho nessa categoria que é disputadíssima, com a participação dos melhores pilotos do Brasil em provas dessa modalidade, mas temos condições de proporcionar boas corridas e brigar pelas vitórias. Vou em busca da primeira vitória dessa temporada na Geral e seguir na liderança da Super Master”, declarou Cláudio Harmuch (Unintere/ Place Investimentos XP/Luminary).

Classificação da categoria Super: 1.º) Uli dias, 99 pontos; 2.º) Bruno Massa, 95; 3.º) Wagner Pontes, 66; 4.º) Cláudio Harmuch e Gustavo Smozinski, 60; 5.º) Marcelo Zebra, 52; 6.º) Leandro Parizotto e Sílvio Gatao, 51; 7.º) Gustavo Bortolozzo, 39; e 8.º) Rafael Smozinski, 37.

Confira a programação completa do fim de semana em Interlagos-SP:

Sexta-feira, 02 de agosto – Portões fechados ao público:

08h00 – NASCAR Brasil – Shakedown 1;

09h00 – Copa Hyundai HB20 – Briefing;

10h10 – Copa Truck – Briefing;

10h15 – Old Stock Race – TL 1;

10h50 – Copa Hyundai HB20 – TL1;

11h25 – Copa Truck – TL1 Elite;

12h10 – Copa Truck – TL1 Pro;

12h55 – NASCAR Brasil – Shakedown 2;

13h40 – Copa Hyundai HB20 – TL2;

14h15 – Copa Truck – TL2 Elite;

15h00 – Copa Truck – TL2 Pro;

15h45 – NASCAR Brasil – Treino Extra;

16h40 – Old Stock Race – TL2.

Sábado, 03 de agosto – Abertura dos portões: 08h00:

08h00 – Old Stock Race – Classificação;

08h55 – Copa Hyundai HB20 – TL4;

08h45 – NASCAR Brasil – Briefing;

09h25 – NASCAR Brasil – TL1;

10h15 – Copa Truck – TL3 Elite;

10h55 – Copa Truck – TL3 Pro;

11h40 – Copa Hyundai HB20 – Classificação;

12h35 – NASCAR Brasil – TL2;

14h00 – NASCAR Brasil – Pesagem de pilotos;

13h30 – Copa Truck – Classificação Elite;

13h52 – Copa Truck – Top Qualifying Elite;

14h10 – Copa Truck – Classificação Pro;

14h32 – Copa Truck – Top Qualifying Pro;

14h50 – Old Stock Race – Corrida 1;

15h20 – Copa Hyundai HB20 – Corrida 1;

15h45 – Copa Hyundai HB20 – Pódio;

16h10 – NASCAR Brasil – Classificatorio 1;

16h30 – NASCAR Brasil – Classificatorio 2;

16h50 – Horário Promocional.

Domingo, 04 de agosto – Abertura dos portões: 08h00:

08h00 – NASCAR Brasil – Warm Up;

08h15 – Copa Truck – Warm Up;

09h08 – NASCAR Brasil – Corrida 1;

09h40 – NASCAR Brasil – Pódio;

10h13 – Copa Hyundai HB20 – Corrida 2;

10h45 – Copa Hyundai HB20 – Pódio;

11h00 – Visitação aos Boxes;

11h10 – Desfile de Caminhões;

11h50 – Desfile de Pilotos;

12h30 – Copa Truck – Corrida 1;

13h03 – Copa Truck – Corrida 2;

13h30 – Copa Truck – Pódio;

14h23 – NASCAR Brasil – Corrida 2;

14h45 – NASCAR Brasil – Pódio;

15h18 – Old Stock Race – Corrida 2;

15h50 – Horário Promocional.

(Fotos: Vanderley Soares/Divulgação).