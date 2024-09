BMW Motorrad Assistência 24 horas chega ao Brasil

Assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana e sempre pronto para oferecer segurança e comodidade para os clientes. Esse é o BMW Motorrad Assistência 24h, que acaba de chegar ao Brasil com o objetivo de socorrer os clientes da marca em caso de pane com a motocicleta.

O serviço BMW Motorrad Assistência 24H está disponível em todo o território nacional, nos países integrantes do Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai) e no Chile, sempre que houver uma pane que imobilize a motocicleta. Em caso de pane com a motocicleta, o proprietário deve entrar em contato pelo telefone (0800 707 7910 no Brasil) ou (00 55 11 5186-0809 no Mercosul ou Chile) e informar o nome, número completo do chassi da moto, localização e telefone para contato. Além de transporte para a moto, caso o problema não possa ser prontamente solucionado, a BMW Motorrad se responsabiliza pelo transporte dos ocupantes da motocicleta até o seu local de origem.

Todas as motocicletas da marca BMW, comercializada pela BMW Group Brasil, e coberta pela garantia contratual do fabricante estão aptas a solicitar o serviço. Os serviços prestados pelo BMW Motorrad Assistência 24H têm vigência durante o período de garantia contratual da motocicleta. Em caso de perda ou encerramento da garantia, os serviços são automaticamente cancelados. As concessionárias BMW Motorrad poderão oferecer planos de extensão deste programa de serviços.

As panes são defeitos de origem mecânica ou elétrica, reconhecidos pela BMW Group Brasil, que impeçam a locomoção da motocicleta por seus próprios meios, incluindo pane seca. Não são considerados pane, casos de troca de pneu ou confecção de chave.

Os serviços prestados pelo BMW Motorrad Assistência 24H não poderão ser exigidos em casos de atos dolosos ou de má fé; uso abusivo de álcool ou qualquer outra droga e acidente resultante da participação em competição, seja exta oficial ou não. (Foto: BMW Motorrad/Divulgação).