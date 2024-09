BMW apresenta o novo M5 Touring nos EUA

Tão aguardado e desejado pelos clientes da marca, o novo BMW M5 Touring foi apresentado durante o Monterey Car Week na Califórnia. Com visual musculoso e extremamente esportivo, o modelo tem, pela primeira vez na história, um conjunto de propulsão híbrido. Chamado de M Hybrid, esse sistema une um motor V8 de 4,4 litros e um motor elétrico integrado à transmissão M Steptronic de oito velocidades. Juntos, esses motores resultam em uma potência total de 727 cv e 1.000 Nm de torque, que levam o novo BMW M5 Touring de 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos. A velocidade máxima padrão é de 250 km/h, mas pode ser aumentada para 305 km/h caso o modelo esteja equipado com o pacote M Driver opcional. O início das vendas do novo BMW M5 Touring está previsto para novembro de 2024 e seguirá de perto o início da produção na Planta do BMW Group em Dingolfing, na Alemanha. Os mercados que receberão o modelo em primeira mão serão Alemanha e os EUA, seguidos por Grã-Bretanha, Canadá e Suíça. Não há previsão de venda do novo BMW M5 Touring no Brasil. (Foto: BMW/Divulgação).

