Blazer EV, o SUV que valoriza o prazer ao volante e a conectividade

A Chevrolet apresenta o Blazer EV, o carro que simboliza o início do período de maior transformação da marca no país. O modelo chega para reimaginar o conceito de automóvel e de experiência do usuário, com tecnologias inovadoras, como a plataforma Ultium e o cockpit virtual com Google built-in.

O SUV elétrico premium da marca estreia na configuração mais potente e completa disponível hoje globalmente, com acabamento RS, tração traseira, 347 cv e bateria de 102 kWh. É prazeroso e divertido de guiar, sem abrir mão do conforto, espaço interno e muita segurança. Além disso, oferece a maior autonomia da categoria: 481 km no ciclo do Inmetro, enquanto vai de 0 a 100 km/h em meros 5,8 segundos. Rápido também é o tempo de recarga, cerca de 3,5 vezes mais eficiente que EVs tradicionais.

Com estilo premiado internacionalmente, o Blazer EV conta com acabamento esportivo tanto por dentro como por fora. Destaque para as linhas atléticas, rodas aro 21 com apliques e proporções únicas para um SUV – mais comprido, largo e com teto mais baixo que o padrão. A bordo, a sensação é de estar em um carro do futuro. Tem ignição automática (sem chave ou botão), ajuste de resposta do volante e pedais, bem como recursos comandados por voz. Entre os vários sistemas de assistência, vale ressaltar o alerta de ponto cego para bicicletas e o alerta de acidente em cruzamentos, conjunto exclusivo no segmento.

Outro pilar de inovação está na conectividade. O painel é todo digital e configurável, composto por duas telas, de 11 e 17,7 polegadas. A maior pertence ao multimídia, que conta com o sistema Google built-in nativo. Ele une o Google Assistant, o Google Maps e o Google Play que, junto com o OnStar, o Wi-Fi e o myChevrolet app, faz dele o pioneiro entre os automóveis da marca a não depender de um smartphone para projetar aplicativos. Além disso, permite conexão com um número superior de serviços e pode interagir com casas inteligentes.

O Blazer EV encanta também pelo conteúdo, superior até ao de SUVs elétricos de altíssimo luxo, inclusive com funcionalidades que só ele oferece. Este pacote inclui pré-condicionamento da bateria para carga rápida, pré-climatização da temperatura do ar-condicionado e dos bancos e assinatura de LED animada que interage com o usuário para informar diferentes status de operação, como a aproximação do motorista.

Completa a lista: teto solar panorâmico, volante com aquecimento, retrovisor central com câmera, abertura elétrica da tampa do porta-malas e do bocal de recarga, Head-up Display e opção de alerta vibratório no banco do condutor, por exemplo.

A pré-venda está planejada para começar em setembro, quando será divulgado o preço sugerido para o modelo. O Blazer EV fará parte do programa de blindagem recomendada pela Chevrolet com nível máximo de proteção balística permitido para uso civil (III-A) mantendo a garantia original do veículo quando adquirida na rede de concessionárias da marca.

Reimaginando a experiência ao volante

O Blazer EV fica pronto para o motorista assim que ele embarca com a chave no bolso, bastando pressionar o pedal do freio e engatar a marcha para partir. Não há botão de ignição. Também não é necessário parear um smartphone para projetar aplicativos na tela do veículo, pois a sincronização de dados feita previamente é automática. O carro é capaz de reconhecer compromissos da agenda, sugerir o trajeto e indicar um ponto de recarga, caso a energia da bateria seja insuficiente.

O painel de instrumentos é configurável. São diversas opções de setup, com informações que vão desde estatísticas acerca da eficiência de condução, passando pelas condições do veículo até a capa do álbum que está tocando no sistema de áudio high definition da grife Bose.

Existem três modos pré-definidos de condução: Normal, Esportivo e Neve, que mudam o comportamento dinâmico do carro. Para os entusiastas, tem ainda um modo customizável para a sensibilidade de resposta do volante e dos pedais de freio e acelerador – como nos melhores simuladores de vídeo game. Até o sistema One Pedal, que otimiza a regeneração de energia para a bateria, tem níveis de calibração. No estágio de recuperação intensa é possível praticamente conduzir sem pressionar o pedal do freio, pois a desaceleração é controlada pelo gerador.

O condutor ainda tem o auxílio do controle de cruzeiro adaptativo, que segue a velocidade do fluxo do trânsito, e o alerta de colisão com sistema de frenagem autônoma frontal e traseira. Sem dúvida a segurança faz parte do DNA do Blazer EV. O alerta de ponto cego para bicicletas permanece ativo após o carro ser desligado para continuar monitorando o perímetro durante o desembarque. A atmosfera tecnológica da cabine ganha uma pitada extra de requinte com as luzes ambiente que decoram as saídas de ar do painel, alusivas as do Camaro. No caso do Blazer EV, são 26 opções de cores.

Reimaginando o SUV

Cada traço da carroceria do SUV elétrico da Chevrolet foi pensado para que o modelo exale esportividade e elegância. A aparência atlética faz menção à tradição americana dos muscle cars, sem descuidar de aspectos técnicos, como baixo coeficiente aerodinâmico e as proporções perfeitas para equilibrar beleza com espaço interior aos cinco passageiros e suas bagagens (436 litros). Outra razão para que as linhas do Blazer EV sejam tão conectadas com o gosto local é que designers brasileiros fizeram parte da concepção do carro.

A proposta estética arrojada do Blazer EV realmente se reflete na prática, com acelerações e retomadas vigorosas para o porte do carro. Apesar dos 4,88 metros de comprimento, 1,98 metros de largura e 2.495 kg, o modelo vai de 80 a 120 km/h em apenas 4,8s, excelente número para ultrapassagens confiantes na estrada. Tudo num silêncio surpreendente.

Outra característica perceptível é o baixo centro de gravidade da carroceria, já que a massa está concentrada na base da plataforma e o teto é ligeiramente rebaixado – o veículo tem 1,65 metros de altura, somando o rack. O comportamento dinâmico e a estabilidade impressionam positivamente, assim como o tamanho das rodas, algo comum a carros-conceito. Na pista, sua performance lembra a de um cupê potente.

Reimaginando os elétricos

O Blazer EV foi projetado desde o início para ser um veículo zero emissão. Seu diferencial está na tecnologia Ultium, modular e flexível. Suas baterias possuem uma composição química avançada para maior capacidade de armazenamento de energia, maior autonomia, maior velocidade de recarga e maior durabilidade, permitindo assim uma experiência de recarga muito mais ágil e conveniente.

A configuração de baterias do SUV da Chevrolet é a mais completa disponível para o modelo, composta por 12 módulos com capacidade total de 102 kWh. O veículo tem autonomia de 481 km, conforme medição do Inmetro – o que traz tranquilidade para viagens longas.

Para o Blazer EV, a velocidade de recarga é de até 22 kW (AC) e 190 kW (DC). Na prática, é possível repor até 80% da energia em aproximadamente 40 minutos. Tudo isso posiciona o produto em uma outra classe de elétricos, muito mais evoluída que a maioria dos EVs ofertados no mercado.

Reimaginando a conectividade

Além da inovadora plataforma Ultium, outro destaque tecnológico do SUV elétrico da Chevrolet está no mais alto nível de conectividade veicular ofertado hoje globalmente. É o Google built-in, que permite ao usuário acessar uma diversidade de apps e funcionalidades sem o intermédio de um smartphone para a projeção.

“O fato de carros mais modernos contarem com internet própria e arquitetura eletrônica superior transforma em tendência sistemas que ofereçam uma experiência de conectividade mais completa e personalizada para o consumidor. Tudo isso com maior possibilidade de integração com o automóvel, algo limitado de fazer com um smartphone”, explica Plinio Cabral, diretor Engenharia Elétrica da GM América do Sul.

O Google built-in agrega, entre outros, Google Assistant, Google Maps e o Google Play. O sistema conecta-se automaticamente ao perfil digital do usuário para baixar da nuvem desde os apps preferidos, passando pela sua relação de destinos até a agenda pessoal, alinhado com o mais alto padrão de segurança de dados.

Ainda possibilita comandar itens como o ar-condicionado dual zone e o sistema de áudio do carro por comando de voz, além de interagir com a tecnologia baseada em inteligência artificial para consultas sobre a previsão do tempo ou outras buscas.

Por meio deste sistema também é possível se conectar com residências inteligentes. Assim, instantes antes de entrar em casa, o usuário pode pedir para desativar o sistema de alarme, para abrir o portão da garagem ou até mesmo criar rotinas baseadas no GPS do veículo.

Mais uma vantagem: o Google built-in é potencialmente compatível com uma quantidade bem maior de aplicativos e serviços, que vão muito além dos tradicionais streamings de música, mapas online e plataforma de mensagens. É possível definir diversos perfis, um para cada motorista, selecionáveis na própria tela do multimídia e protegidos por senha. Há inclusive um “modo manobrista”, que bloqueia o acesso a configurações do automóvel e a dados pessoais dos usuários.

O veículo conta com os recursos do OnStar e do myChevrolet app próprios para EVs. Entre eles, o que permite fazer o planejamento da rota, identificando os locais de recarga ao longo do caminho e a autonomia estimada até eles. O motorista ainda consegue consultar o status de disponibilidade do carregador e quanto tempo na tomada será necessário para completar a viagem. O Blazer EV é o quarto dos seis lançamentos anunciados pela Chevrolet para 2024. O próximo é o Equinox EV. A marca trabalha em uma renovação integral de seu portfólio, bem como o desenvolvimento de tecnologias e produtos ainda inéditos no Brasil. (Fotos: Chevrolet/Divulgação).