Aston Martin São Paulo mostra os novos Vantage e DBX707

A Aston Martin São Paulo recebeu cerca de 50 clientes em seu showroom no último sábado (23/11) para apresentar as primeiras unidades dos novos Vantage e DBX707 a chegarem ao Brasil. O esportivo Vantage, totalmente renovado, entra em uma nova geração, enquanto o SUV DBX707 teve evoluções significativas no interior, na conectividade e na dirigibilidade.

Anunciado em fevereiro, o novo Vantage tem linhas renovadas e motor V8 biturbo de 4 litros com 665 cv de potência e 800 Nm de torque. A distribuição de peso perfeita: 50% na dianteira e 50% na traseira. A velocidade máxima é de 325 km/h e a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 3,4 segundos.

No Aston Martin DBX707, as mudanças aconteceram por dentro, com novo sistema de infoentretenimento com estrutura multitelas totalmente personalizada, nova arquitetura interna do habitáculo e alterações na calibração do software do chassi para aprimorar o comportamento dinâmico do carro. O trem de força líder na classe não foi alterado: motor V8 de 4 litros com 707 cv e potência e 900 Nm de torque acoplado a uma transmissão de nove marchas.

“A nova geração do Vantage dá continuidade a uma linhagem de carros de estilo próprio e alto desempenho iniciada em 1950. As mudanças no visual acompanham uma evolução tecnológica, pois o carro atual tem 155 cv a mais que o Vantage anterior”, explica Rodrigo Soares, diretor de operações da Aston Martin São Paulo. “No caso do DBX707, a fábrica manteve as linhas externas sem alterações e focou em mudanças internas que tornam o SUV ainda mais impressionante e agradável de dirigir. Por dentro, é literalmente um novo automóvel”, finaliza.

