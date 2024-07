Aston Martin DBX707 AMR24, com emoção da Fórmula 1

A Aston Martin está mais uma vez celebrando a Aston Martin Aramco Formula One Team com o lançamento de uma edição AMR24 exclusiva para o SUV ultraluxuoso mais potente do mundo: o DBX707. Nomeado em homenagem ao carro de Fórmula 1 da marca, o Aston Martin DBX707 AMR24 Edition compartilha uma identidade de corrida tanto com o carro AMR24 de F1 quanto com o Carro Médico Oficial da Fórmula 1.

O carro AMR24 F1 é o culminar de inúmeras horas de trabalho e de uma arte intransigente, construído com base nos pontos fortes do seu antecessor e com os aprendizados da temporada de maior sucesso da Aston Martin Aramco até hoje. O primeiro carro a ser projetado e construído no moderno AMR Technology Campus em Silverstone, o AMR 24 representa uma forte evolução, projetado para fornecer a plataforma perfeita para o desenvolvimento durante a temporada durante a busca incansável pelo progresso.

Em comemoração à presença da Aston Martin Aramco na F1, o DBX707 AMR24 Edition aumenta ainda mais a intensidade e a presença na estrada do SUV ultraluxuoso e de alto desempenho da marca, aclamado pela crítica. Uma combinação de cores e recursos de acabamento exclusivos cria um DBX707 que unifica o mundo emocionante da F1 com o SUV de luxo mais dinâmico e potente do mundo, proporcionando um visual de corrida verdadeiramente dinâmico.

A edição AMR24 oferece conteúdo exclusivo para o interior e exterior do DBX707: pintura Podium Green, Onyx Black ou Neutron White, complementada por pinças de freio Aston Martin Racing Green ou AMR Lime e combinadas com a roda Fortis de 23” em preto acetinado ou brilhante, além da exclusiva placa do motor AMR24. A adição de detalhes em Lime Green ou Silver Trophy às esculturas em preto brilhante ou carbono, reminiscentes daqueles do AMR24 F1 e do Carro Médico Oficial da Fórmula 1, sublinha a conexão entre o carro de F1 e os de pista.

Dentro da edição AMR24, o acabamento Inspire Sport está disponível em duas cores, melhorando ainda mais a cabine revisada: Preto Onyx (Monotone) com costura e debrum marcantes em Lime, ou Preto Onyx/Verde Eifel Duotone com costura contrastante em Lime. Detalhes mais finos podem ser especificados com fibra de carbono estendida e joalheria em cromo escuro ou malha de titânio complementadas por cromo acetinado. O logotipo da Aston Martin também é aplicado em folha no painel de instrumentos e a inscrição “AMR24” está gravada nas soleiras das portas, deixando os ocupantes sem dúvidas sobre a linhagem de corrida da Aston Martin. Esta identificação também é apoiada pela aplicação de uma alça exclusiva, costurada à mão, na estação de carregamento sem fio.

A intensidade dentro do DBX707 AMR24 combina com o exterior com um novo sistema de som desenvolvido com a Bowers & Wilkins, parceira de áudio da Aston Martin. Projetado acusticamente de acordo com o volume e formato interno do DBX707, este sistema excepcional utiliza tecnologias e inovações encontradas nos aclamados alto-falantes de classe mundial da Bowers & Wilkins.

A combinação única de imenso desempenho, dinâmica excepcional, estilo incomparável e verdadeiro luxo do Aston Martin DBX707 fez com que ele ascendesse rapidamente ao auge do segmento como o verdadeiro supercarro dos SUVs. Os destaques são o V8 biturbo de 4,0 litros e 707 cv/900 Nm e a caixa automática de 9 velocidades. Acoplado a um sofisticado sistema de tração integral capaz de enviar até 100% do torque para o eixo traseiro sob demanda, o DBX707 AMR24 pode acelerar de 0 a 100 km/h em 3,1 segundos e atingir uma velocidade máxima de 300 km/h.

Como tal, o DBX707 é agora o único trem de força no portfólio de SUVs da marca. Atualizações abrangentes no interior, anunciadas no início deste ano, são fundamentais para o novo DBX707, com a adoção do sistema de infoentretenimento de última geração desenvolvido internamente pela Aston Martin e uma nova e impressionante arquitetura de cabine. A adição da edição AMR24 proporciona um verdadeiro visual de corrida, sublinhando as credenciais focadas no motorista do DBX707.

Marco Mattiacci, Diretor Global de Marca e Comercial da Aston Martin, disse: “Agora com um interior tecnicamente avançado para corresponder ao seu desempenho líder na classe, o DBX707 AMR24 Edition é um SUV ultraluxuoso de destaque com incrível presença nas ruas. A Aston Martin está competindo no auge do automobilismo mundial, o que representa um pilar fundamental em nossa marca e estratégia de produto para nossos carros de estrada, e é um verdadeiro prazer oferecer esta edição especial em comemoração à Aston Martin Aramco Formula 1 Team”.

O DBX707 AMR24 Edition já está disponível para clientes sob encomenda, com data de chegada a ser definida. (Fotos: Aston Martin/Divulgação).