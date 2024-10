Abeifa registra queda de 10,8% nos emplacamentos em setembro

As dez marcas filiadas à Abeifa – Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, com licenciamento de 8.283 unidades, anotaram em setembro último queda em suas vendas de 10,8% ante agosto, quando foram comercializadas 9.290 unidades. Comparado a setembro do ano passado, a alta é de 102,6%: 8.283 unidades contra 4.089 veículos.

No acumulado de janeiro a setembro, importados mais as unidades aqui produzidas, a Abeifa soma 72.131 unidades, 192,9% mais em relação aos primeiros nove meses de 2023, quando foram emplacadas 24.629 unidades.

Destaque especial novamente para os dados de emplacamento de veículos eletrificados no período de janeiro a setembro: os 64.780 veículos eletrificados importados e emplacados pelas associadas à Abeifa, o que representam 52,8% do mercado total de 122.590 unidades emplacadas.

Em setembro último, com 8.283 unidades licenciadas (importados + produção nacional), a participação das associadas à Abeifa foi de 3,7% do mercado total de autos e comerciais leves (222.686 unidades). As 72.131 unidades emplacadas nos primeiros nove meses do ano representam marketshare de 4,1% do total de 1.750.123 unidades do mercado interno brasileiro.

Indefinições preocupam – A falta de definições sobre temas relevantes às empresas associadas, como o artigo 4º do Programa Mover, eventual antecipação da alíquota do imposto de importação para veículos eletrificados e a reforma tributária ainda em tramitação no Congresso, sinaliza um alerta à Abeifa.

Na avaliação de Marcelo Godoy, presidente da entidade, “nos últimos anos, representantes da indústria local e o Governo Federal sustentaram o argumento da previsibilidade como fator primordial do crescimento setorial, o que nós concordamos. No entanto, não é isso que está ocorrendo. O nosso setor entende que a questão da importação independente abre espaço para o tratamento não-isonômico, já que as marcas aqui representadas oficialmente investem pesadamente em infraestrutura de rede de concessionárias para o atendimento a seus clientes”.

Outra questão é em relação à eventual elevação imediata para 35% da alíquota do Imposto de Importação para veículos eletrificados, quando – em realidade – já está acordado o seu escalonamento até julho de 2026 e aceito pela Abeifa; assim como pode haver incidência de mais impostos sobre a aquisição de veículos eletrificados na reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional.

A Abeifa aguarda também as definições da regulamentação dos veículos recreativos fora de estrada, em tramitação na CTVAT – Câmara Temática de Assuntos Veiculares e Ambientais da Senatran – Secretaria Nacional de Trânsito. (Foto: Divulgação).