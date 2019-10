Depois de um período afastado dos palcos, o youtuber mais famoso do país, Whindersson Nunes, volta a Curitiba. Desta vez, o rapaz, que ficou conhecido por seus vídeos sempre fazendo as pessoas rirem, traz a o show A volta do que não foi, em duas sessões, no dia 27 de outubro, no Teatro Positivo. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 60.

Em A volta do que não foi, Whindersson conta como foram suas aventuras durante a turnê mundial. Ele passou por 12 países e aproveitou esse tour para reproduzir as dificuldades com os idiomas e diferentes culturas que encontrou pelo caminho.

+Viu essa? ‘Homem-Aranha’ faz teste do bafômetro após ser parado pela polícia na BR-277

Com uma temática diferente do que o youtuber já fez, o show foi pensado para pessoas que conhecem a história de Whindersson, com piadas que remetem a todas as fases de sua vida e até mesmo, sobre sua “famosa” cirurgia. Nascido em Bom Jesus do Piauí, Whindersson Nunes começou a fazer vídeos para seu canal no YouTube quando tinha quinze anos. Sem pretensão alguma, queria apenas algumas curtidas, mas o que aconteceu foi uma avalanche de seguidores e fãs ao redor do Brasil e do mundo.

O sucesso bateu cedo à porta do humorista, fazendo dele referência no mundo virtual. Ao lançar a paródia “Alô vó, Tô Reprovado”, viu o canal estourar, com cinco milhões de visualizações em apenas uma semana. A paródia viralizou na internet, o consagrando um nome incontestável da grande rede. Com o meteórico sucesso, partiu para os palcos com shows de stand up tão fenomenais quanto sua ascensão.

+Você sabia? Ópera de Arame tem restaurante com música boa e pratos a R$ 20

Serviço

“A volta do que não foi”

Quando: domingo, 27 de outubro.

Horários: sessões às 17h e às 20h.

Onde: Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido).

Ingressos: de R$ 60 (meia-entrada) a R$ 210 (inteira), de acordo com o setor escolhido. Venda pelo Disk-Ingressos.