Vai ao ar às 23h desta quarta-feira (4) o último programa gravado por Gugu Liberato. O programa é a final do reality musical Canta Comigo, que era comandado pelo apresentador. Gugu morreu no dia 22 de novembro, aos 60 anos, ao sofrer um acidente doméstico, em Orlando, nos Estados Unidos. Por uma triste coincidência, o programa de TV acabou se tornando o último trabalho de Gugu Liberato e a Record exibe não só em respeito ao apresentador, mas também como uma grande homenagem.

Assim como o resto da temporada, a última edição do Canta Comigo, que levou à internet o bordão “Ei, Gugu, já disse que te amo hoje”, estava inteiramente gravado antes da morte do apresentador. Nesta quarta-feira, os 11 finalistas da atração vão disputar o prêmio de R$ 300 mil. A escolha é do público, que poderá votar por meio de votação no site do Canta Comigo.

Estão na final: Grupo Threerapia, Débora Neves, Pedro Mussum, Bruno Vincenzi, Nina Guimarães, Rodolfo Ribeiro, Lukaz Kim, Camila Reis, Lucas Fozzati, Samya Nalany e Franson. Além do público, os candidatos são avaliados por 100 jurados. O corpo de avaliadores conta com nomes famosos, como Penélope Nova, Rafael Ilha, Andréa Sorvetão e Carla Cristina.

O Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, programa famoso no exterior e que já foi vendido para outros países além do Brasil. Além da edição normal, a Record informou que uma grande homenagem especial ao apresentador irá ao ar nesta grande final, seu último trabalho na televisão brasileira.

Celebração

A Missa de Sétimo Dia de Gugu Liberato, que foi sepultado na última sexta-feira (29) em São Paulo, já foi marcada. A celebração vai ser no próximo sábado (7), às 18h, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também na capital paulista. A missa vai ser aberta apenas aos familiares e amigos de Gugu, mas por questão de espaço, segundo nota de sua assessoria de imprensa.