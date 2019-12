Gugu Liberato deixou um legado na televisão brasileira e na vida de muitos que o acompanharam ao longo dos quase 50 anos de carreira. Parte dessa trajetória está sendo transferida para um muro, com arte em grafite, na Barra Funda, região oeste da capital paulista.

O artista plástico Paulo Terra é quem conduz a obra, feita a muitas mãos, que ficará perto da Record TV, última emissora na qual o apresentador trabalhou.

No Instagram, o grafiteiro mostrou parte do processo. “Está saindo mural, homenagem ao Gugu, com a equipe top”, anunciou ele.

Em entrevista ao portal R7, Paulo Terra disse que o mural vai retratar algumas fases marcantes da vida de Gugu, desde a época do Viva a Noite, passando pelo Domingo Legal e o característico pintinho amarelinho até a fase mais recente do profissional.

“Gugu é excepcional. Agora, nada mais que merecido uma homenagem com nossa arte”, afirmou o artista plástico.

As obras de Paulo Terra já são reconhecidas na cidade de São Paulo. Em 2015, ele e os companheiros de arte foram responsáveis pelo mural de 80 metros com os personagens do seriado Chaves. Ele também fez uma homenagem a Silvio Santos em 2016; dois anos depois, o grafite foi pichado.

Além de personalidades da televisão, o artista plástico também criou obras de pessoas ligadas ao esporte e à música. Celso Portiolli, Ratinho e Raul Gil, Ayrton Senna e Thiaguinho são alguns exemplos.