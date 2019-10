A 22ª edição do Teleton, campanha social promovida pelo SBT, mas que costuma unir emissoras para cumprir um único objetivo, pode ser considerada um sucesso. A campanha de 2019, que tinha como tema Preciso de Você não só uniu emissoras e artistas, mas também empresas e a população de todo o Brasil e atingiu a meta: foram arrecadados mais de R$ 32,4 milhões, valor que vai ser integralmente destinado à AACD, que cuida da reabilitação e habilitação de pessoas com deficiências físicas e necessidades neuro-ortopédicas.

O montante arrecadado contribui para cerca de 216 mil atendimentos realizados anualmente pela AACD em suas nove unidades. O superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD, Edson Brito, ressalvou que, neste ano, a arrecadação foi desafiadora. “Foi difícil bater a meta, deu muito trabalho engajar a população para doar durante o programa”.

O valor arrecadado também vai ajudar a viabilizar o novo projeto de cooperação técnica que está sendo implementado pela instituição. Essa novidade, lançada oficialmente durante o Teleton, visa ampliar o número de pessoas atendidas com a expertise da AACD em todo o Brasil, sempre por meio de parcerias com organizações da sociedade civil.

O primeiro termo de cooperação, lançado no palco do Teleton, foi com o Centro de Reabilitação Nice Aguiar da Santa Casa de Jequié, na Bahia, entidade ligada à Fundação José Silveira. Por meio de treinamento e capacitação dos profissionais, além de acompanhamento constante para a garantia de que os protocolos estão sendo seguidos corretamente, a população de Jequié e cidades do entorno receberão atendimento com o padrão AACD de qualidade. “Esse projeto é mais uma inovação na nossa história, que vai possibilitar que mais brasileiros com deficiência física sejam atendidos por meio dos protocolos clínicos da AACD. A partir de agora, vamos mapear regiões do Brasil em que há uma maior demanda por esse tipo de serviço de saúde e identificar entidades locais que tenham interesse em aderir a essa causa”, afirmou Valdesir Galvan, CEO da AACD.

Direto dos estúdios

Assim como em outras edições, a campanha, que funciona como uma maratona televisiva de 26 horas, foi feita diretamente dos estúdios do SBT, em São Paulo. O Teleton Brasil 2019 contou com a presença do padrinho Daniel e da madrinha Eliana, além do padrinho e da madrinha digitais, Celso Portiolli e Maisa Silva. Passaram pelo palco personalidades e artistas consagrados como Ivete Sangalo, Ludmilla, Paula Fernandes, Lexa, Gustavo Mioto, Vitor Kley, Aline Barros, Péricles, o maestro João Carlos Martins, Camila Queiroz, Klebber Toleado, José Luiz Datena, Sabrina Sato, Karyn Bravo, Mariana Kotscho, Roberta Manreza, Luciana Gimenez e muitos outros convidados entre atores, músicos, jornalistas e influenciadores digitais.

Pela terceira vez, houve produção de conteúdo exclusivo para as plataformas digitais, paralelamente ao programa de televisão, com o objetivo de atingir outros públicos por meio da internet. As lives contaram com a participação de artistas e influenciadores de destaque, como Rafael Cortez, Lorelay Fox, Gominho, Gretchen e Larissa Manoela. Todos os canais oficiais no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram também ficaram ativos durante a campanha, com o objetivo de sensibilização da causa.

O Teleton contou ainda com a participação das emissoras parceiras TV Globo, TV Cultura, Record TV, RedeTV! e Band, além do apoio de empresas que fizeram doações no palco, como Assaí, BB Seguros, Bradesco, Drogasil, Havan, Hipercard, PicPay, Riachuelo e Votorantim. No encerramento do programa o dono do SBT não apareceu e Patricia Abravanel explicou a ausência do pai, Silvio Santos. “Ele está bem, mas sem voz por conta de uma gripe e, infelizmente, não pode vir. Mandou Silvia, Rebeca e eu para representá-lo e alegrar a noite de vocês. A festa da solidariedade continua normalmente”. Veja algumas fotos da edição deste ano:

Doações bem-vindas

Conforme o mote da campanha de 2019, a AACD necessita de doações o ano todo. Por isso, é importante que as contribuições continuem sendo feitas, por meio dos seguintes canais:

– www.aacd.org.br

– www.teleton.org.br

– Aplicativo PicPay

– Telefone: 0800 852 1000