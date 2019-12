Exatamente às 12h09 desta sexta-feira (29), o corpo de Gugu Liberato foi sepultado no cemitério Gethsêmani, no Morumbi, no zona oeste de São Paulo. A multidão que estava presente no local entoou cantos religiosos enquanto gritava frases como “Gugu eu já disse que te amo hoje?”. Parentes da família também pediram aplausos de todos os presentes.

Apesar de muita expectativa por parte de todos, o apresentador Silvio Santos não foi ao velório nem mesmo ao enterro de seu pupilo, mas mandou uma coroa de flores. Representando a família, Silvia Abravanel, uma das filhas de Silvio, esteve no velório e disse que era uma grande perda para a família. “Conheci o Augusto, o Gugu, quando tinha 12 anos. A amizade de irmão não acabou mesmo quando mudou de emissora. Ele podia ter ido morar na China que o amor seria o mesmo. É uma grande perda para nossa família”, disse Silvia. Também esteve presente o ator e cantor Tiago Abravanel, sobrinho de Silvio, com sua mãe Cíntia.

Velório

O velório do apresentador foi realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), na zona sul da capital, com início na manhã de quinta (28) e término nesta sexta-feira.

Os familiares do apresentador que morreu na sexta-feira da semana passada, dia 22, aos 60 anos, permaneceram na Alesp até por volta das 9h. Apesar de não terem parado para falar com a imprensa e os fãs, eles acenaram e agradeceram o apoio. João Augusto, de 18 anos, filho de Gugu, subiu abraçado com a assessora Esther Rocha.

O cortejo passou pelas Avenidas Brasil, Rebouças e Francisco Morato, entre outras vias importantes da cidade.

A morte de Gugu

O apresentador Gugu Liberato morreu em Orlando, na Flórida (EUA), onde tinha uma residência. Ele havia sido internado em um hospital após sofrer um acidente na casa onde mora. Segundo comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa, Gugu sofreu o acidente na quarta-feira, 20.

Ele caiu de uma altura de quatro metros quando fazia um reparo no ar-condicionado no sótão da casa. De acordo com a nota, foi prontamente socorrido por uma equipe de resgate e admitido no Orlando Health Medical Center.

Os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. “Em virtude da gravidade neurológica, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação foi constatada a ausência de atividade cerebral”, observa o texto.

A morte encefálica foi confirmada pelo Professor Doutor. Guilherme Lepski, neurocirurgião brasileiro chamado pela família, que após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico diante da mãe do apresentador Maria do Céu, dos irmãos Amandio Augusto e Aparecida Liberato, e da mãe de seus filhos, Rose Miriam Di Matteo.

O apresentador deixa a esposa e três filhos, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sophia, de 15.