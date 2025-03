Silvia Abravanel “manda a real” sobre chegada de Boninho ao SBT

Enquanto boa parte da direção do SBT comemora a chegada de Boninho à emissora, uma das herdeiras de Silvio Santos (1930-2024) reagiu de maneira mais comedida. Silvia Abravanel até aprovou a parceria com o diretor, que vai reeditar o programa The Voice – atração da Globo que chegou ao fim em 2023 após 12 temporadas -, mas afirmou que preferia um investimento em um programa novo.

Sem rodeios, Silvia declarou que Boninho não salvará a audiência do SBT. “Acho legal [a contratação], e tudo é superválido para a emissora. Mas não acho que ele vai ser o salvador da pátria, ninguém vai ser. Ele teria que vir para o SBT e trazer inovação, e não mais do mesmo. The Voice, para mim, é mais do mesmo. É a minha opinião”, explicou em entrevista ao Selfie Service, programa de Lucas Selfie no YouTube, nesta segunda-feira (24).

Silvia contou que soube da chegada de Boninho ao SBT, mas não participou das negociações. “Não participo dessas decisões, só fico sabendo da notícia. Não participo de reuniões. Sou funcionária do SBT”, comentou. De quebra, ela ainda criticou o excesso de cuidado com o que é falado na televisão.

“Isso é muito chato. Mas tudo é a chatice da censura. Tudo ficou muito chato, quadrado, muito amarrado”, alertou. Ela então prosseguiu: “Tudo que você vai falar, tem que pensar. É muito chato isso, porque você não pode mais ser você. Todo mundo tem crítica para tudo. As críticas são muitas”.