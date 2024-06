SBT proíbe celulares e monta esquema especial para última gravação de Eliana

Eliana gravou na tarde desta quarta-feira (12) seu último programa como apresentadora do SBT, previsto para ir ao ar no dia 23 de junho. A emissora de Silvio Santos montou um esquema especial para evitar vazamentos indesejados sobre surpresas que foram preparadas.

A plateia do programa será formada por uma caravana de cerca de 70 fãs de longa data de Eliana. Existem também alguns funcionários antigos da loira que estarão na atração e serão convidados a se manifestar.

Toda a produção do programa estará presente também ao palco para uma homenagem a trajetória da apresentadora no SBT, como antecipou a Folha de S.Paulo. Os melhores momentos do programa ao longo de 15 anos também serão exibidos.

Por pedido da produção, nenhum celular será usado no estúdio. O objetivo do SBT e de Eliana é que nada do que será dito seja vazado nas redes sociais, e só seja exibido na atração de despedida.

Apenas uma foto, de Eliana com a plateia convidada, será feita e divulgada, além de um registro da loira com o cantor Daniel, convidado musical do último Eliana no SBT.

Além de homenagens, Eliana pretende falar de fé e vai mostrar histórias de superação de figuras que fizeram história e passaram pela sua atração de auditório.

O contrato de Eliana com o SBT termina no fim de junho e não será renovado. Com a mudança, Eliana vai encerrar sua segunda passagem pela emissora.

Então como cantora de um grupo infantil, Eliana foi revelada após ser descoberta por Silvio Santos em 1991. Logo em seguida, a loira estreou como apresentadora infantil.

Ficou na TV até 1998, quando se transferiu para a Record. Retornou ao SBT em 2009, novamente pelas mãos de Silvio Santos. Desde 2019, Eliana era vice-líder de audiência nas tardes de domingo, e vencia Rodrigo Faro, seu principal concorrente na Record.

Nos últimos tempos, porém, a apresentadora tinha seu programa questionado por telespectadores, que apontavam um estilo longe do que foi seu habitual.

No segundo semestre, Eliana deverá ser anunciada como nova contratada da Globo, onde fará projetos semanais na emissora.

