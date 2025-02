Roberta Flack, voz de “Killing Me Softly”, morre aos 88 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Fãs do R&B acordaram com uma triste notícia nesta segunda-feira (24). Roberta Flack, a lendária cantora que encantou gerações com sua voz única, faleceu aos 88 anos.

A informação, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais , foi confirmada à revista Variety por um porta-voz da artista. Embora a causa exata do falecimento não tenha sido revelada, a nota oficial destaca que Flack “morreu tranquilamente, cercada por sua família”.

+ Leia mais Ex-deputado estadual Luiz Accorsi morre aos 75 anos de idade

Conhecida por hits que embalaram romances e festas por décadas, Roberta Flack deixa um legado musical. Sua interpretação de “Killing Me Softly” é considerada um clássico atemporal, frequentemente tocado nas rádios e em eventos nostálgicos.

“Nosso coração está partido após a morte da gloriosa Roberta Flack nesta manhã”, diz o comunicado, ressaltando não apenas seu talento musical, mas também seu papel como educadora. “Roberta quebrou barreiras e recordes. Ela era também uma orgulhosa educadora”, acrescenta a nota.