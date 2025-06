Retiro dos Artistas homenageia Marieta Severo com placa após ajuda

A atriz Marieta Severo agora dá nome a uma nova vila criada no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Foi a própria artista quem ajudou a financiar a construção dos novos espaços, o que fez com que a fila por uma vaga no local diminuísse.

Segundo a administradora Cida Cabral, os residentes passaram a chamar o local de Vila Marieta. Assim, agora há uma placa na vila com o nome da artista. Apesar de não gostar de falar sobre as ajudas frequentes que faz ao Retiro, Marieta compartilhou a notícia em suas redes sociais e recebeu apoio.

“Marieta, sua generosidade trouxe muita luz para todos nós aqui no Retiro. Obrigada por ser esse ser humano incrível”, escreveu o perfil do estabelecimento.

“Marieta, querida, você é luz em nossas vidas. Receba todo nosso amor e nossa gratidão”, pontuou a própria Cida pela rede social.

Marcos Oliveira, o Beiçola, que com ela trabalhou em “A Grande Família”, na Globo, recebeu uma casa de Marieta, para onde se mudou no início de março.

Com as doações de Marieta Severo e do empresário Marcelo Caruso, filho da atriz Iris Bruzzi, a instituição já havia construído três novas casas no ano passado.