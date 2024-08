Relembre momentos em que Sílvio Santos foi politicamente incorreto e arrancou risadas da plateia

Morto neste sábado (17) aos 93 anos por broncopneumonia após infecção pelo vírus H1N1, Silvio Santos, um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, fez muita gente gargalhar. Seus bordões engraçados viraram sua marca, ainda que algumas de suas tiradas irônicas e polêmicas muitas vezes tenham deixado convidados desconcertados.

O apresentador foi preconceituoso sobre o cabelo da atriz Júlia Olliver, a Pata de “Chiquititas”. Em 2014, ao perguntar que carreira cada um dos atores da novela infantil gostaria de seguir, ela disse que seria “atriz ou cantora”. “Com esse cabelo?”, foi a reação de Silvio, apontando para a farta cabeleira crespa da artista mirim.

As bailarinas atrás continuaram dançando e sorrindo, tal qual os músicos do Titanic prestes a afundar. A menina não escondeu o constrangimento e murchou na hora.

Numa edição do Teleton, quando um grupo de bailarinas plus size se apresentou no palco, Silvio, apesar de elogiá-las, fez com que elas falassem seus pesos, e fez um comentário desagradável a uma delas, uma mulher negra. “Quem casar contigo vai ter dois prazeres: um na hora do bem bom e o outro na hora de sair de cima”, disse ele, sempre sorrindo. Rá-ráiiiii!

O apresentador e dono do SBT já declarou seu carinho por Maísa, artista adorada da emissora, hoje em dia na Globo, mas também já fez a atriz chorar ao vivo em seu programa. Em uma participação, Silvio disse que a pupila, então com 15 anos, já estava na idade de namorar e tentou juntá-la com o apresentador Dudu Camargo, em 2017. Constrangida, ela deixou o palco, aos prantos. Mesmo após a reação, ele voltou a mencionar o possível namoro mais duas vezes.

Em uma outra ocasião, ainda com 15 anos, em 2015, Maísa recebeu elogios de Silvio por ter alisado seu cabelo e por ter crescido. Em seguida, ele perguntou se a garota já havia casado, arrancando risadas do público, mas deixando a jovem chateada. “Agora ela está uma senhora. Já casou, Maísa?”

Em outros momentos, Silvio mostrou ter problemas em abraçar mulheres. Em participação de Cláudia Leite no programa, a cantora queria dar um abraço no apresentador, mas ele disse que não poderia retribuir o gesto, porque ficava excitado. “Esse negócio de ficar dando abraço me excita e eu não posso ficar excitado”, disse ele, deixando a baiana constrangida.

Ele repetiu a gafe com Anitta, no Teleton de 2016. Anitta fez uma apresentação e convidou o apresentador a dançar também. Silvio negou o convite e respondeu: “Quando eu danço eu fico muito excitado, então é melhor eu não dançar?”.