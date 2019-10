Começa, neste domingo (27), a terceira temporada do reality show musical Popstar. Nesta edição, os 13 artistas que vão disputar na competição são: Babi Xavier, Claudia Ohana, Eriberto Leão, Helga Nemeczyk, George Sauma, Leticia Sabatella, Marcelo Serrado, Nany People, Robson Nunes, Totia Meireles, Yara Charry, o repórter Danilo Vieira e o atleta Jakson Follmann. Além deles, o programa conta com a apresentação de Taís Araujo e a participação de João Côrtes, repórter do reality neste edição.

Conhecidos do público por seus talentos na dramaturgia, no teatro, no esporte e também no jornalismo, no PopStar, o time mostra sua outra paixão: a música. E, a cada domingo, se desafia e exibe suas habilidades vocais, com repertório e apresentações pensadas especialmente para o programa.

+Leia também: Instagram de Vivi Guedes tem 2 milhões de seguidores e vira incógnita pra Globo

Para apresentadora Taís Araujo, estar no comando do programa mais uma vez é motivo de comemoração e muita alegria. “É muito gostoso estar aqui de novo, acompanhar a evolução do programa, a escolha dos candidatos, a trajetória de cada um. Cada edição do PopStar é única e isso se deve muito aos participantes, que têm trajetórias muito particulares”, afirma.

Segundo ela, a disputa no reality é com fair-play: com muito respeito entre os competidores. “Quem ganha o PopStar é aquele que tem o caminho, ao longo das semanas, que mais encanta. Minha torcida é para que cada um consiga fazer o que planejou, nos brindando com um bom show todo domingo à tarde”, revela Taís.

João Côrtes também vibra com seu retorno ao PopStar, desta vez com outra função: a de repórter da temporada. “É muito especial poder vivenciar tudo isso de novo, mas agora com um novo olhar, não mais o de participante. Estou me arriscando novamente, já que é a minha primeira vez apresentando e isso está sendo muito legal. E ainda tem essa energia de trocar dicas com os participantes dessa edição e de também bater muita bola com a Taís”, adianta.

+Leia também: Foto fofa da filha de Tatá Werneck arranca suspiros nas redes sociais; confira!

Participantes falam sobre expetativa para a competição

Se superar a cada apresentação e entregar um grande show, garantindo boas notas dos especialistas e do público são os objetivos dos 13 talentos da edição. E os ensaios, a preparação vocal e corporal, a rotina de exercícios, conhecer bem o repertório são apenas alguns dos caminhos para isso, mas não basta. É preciso também driblar o nervosismo, controlar a ansiedade e encantar a plateia e os especialistas. Como estão se preparando para isso e o que esperam a cada domingo, eles contam agora.

Babi Xavier

“Estou numa adrenalina muito boa, com a melhor expectativa possível. Tenho uma pegada pop e estou trazendo isso para o programa. Gosto muito do sertanejo também, pelo reconhecimento do sentimento, e vou levar algumas canções em inglês. Isso é o que imagino, no momento, para a minha construção dentro do programa, mas estou muito aberta. Este ensaio foi a minha primeira vez naquele palco e foi maravilhoso, lindo. Amei e já estou doida para voltar para lá”.

Claudia Ohana

“Tenho cantado praticamente o dia inteiro, porque é importante ter uma voz ativa. Tenho aquecido muito a minha voz. A diferença do PopStar é que aqui não tem um personagem e isso dá um nervosismo. Ao mesmo tempo, está sendo incrível, porque sempre tive o sonho de cantar, de ser mesmo uma popstar. E é essa sensação que temos quando subimos no palco, que é incrível, com um som espetacular e uma infraestrutura muito grande preparada para nós”.

Danilo Vieira

“Sempre estive muito atento à música, de estar perto. E estar no PopStar é muito gostoso. Mas cantar em casa ou com os amigos é diferente, para eles sempre está legal. Aqui no programa estamos ao lado de profissionais. Confesso que achei que fosse mais fácil. Como jornalista, estou muito mais acostumado a falar do talento alheio, não do meu; ou de situações mais duras. Estar no PopStar é um contraste que me impacta de uma forma boa e que ainda estou entendendo”.

Eriberto Leão

“A música é um instrumento de mudança, de questionamento, de romper barreiras. Ela nos invade e isso me interessa muito. Sobre os outros competidores, todos são fortes. Bruce Lee, de quem sou muito fã, dizia que seu maior oponente é você mesmo. Como vejo que todos têm condições de vencer, olho para o que eu acredito. Uma coisa é certa: para estar no ‘PopStar’ é preciso ter muita coragem.

Helga Nemeczyk

“Acabei de sair do ensaio e estou muito feliz com a estrutura, com o som. Me sinto confortável no palco. Claro que estou ansiosa e com um pouquinho de medo, mas estou segura. No meu repertório estão algumas divas do R&B, porque quero cantar mulheres que falam coisas necessárias e que precisam ser ouvidas, coisas em que acredito. O que me deixa mais nervosa no programa é o fato de não estar escondida atrás de um personagem. Estou descobrindo a minha voz de Helga e me mostrar como eu mesma está sendo um aprendizado”.

George Sauma

“Naturalmente, sou uma pessoa extrovertida, mas minhas escolhas nas canções para o PopStar não estão indo para esse lugar cômico. Minha expectativa está muito grande e pisar pela primeira vez no palco, para o primeiro ensaio, foi emocionante. Eu não imaginava que teríamos uma estrutura tão grande. A exposição que o programa dá me deixa animado. Quero me conectar com o público de uma maneira diferente. Sou compositor, toco piano, tenho um show de músicas autorais. Gosto de MPB e para o programa vou trazer uma mistura, incluindo também samba e pagode”.

Jakson Follmann

“Participar do PopStar é um desafio muito emocionante. Meu foco é me divertir e divertir o público, passar uma mensagem legal para as pessoas. Estou ansioso para mostrar esse meu lado para o público. Quero passar uma mensagem com o meu canto. Meu maior desafio é diante das câmeras, porque dá um frio na barriga estar diante delas. Minha preparação inclui ensaios e trabalho de fono todos os dias. No repertório, músicas brasileiras, incluindo sertanejo e algum pagode. Estou adorando as músicas”.

Letícia Sabatella

“Estar no PopStar é muito honroso. Embarquei nessa aventura instigante e desafiadora e estou buscando a superação. Fiz o primeiro ensaio no palco e confesso que dei uma bambeada, mas foi muito divertido também, porque cantar é sempre um momento de transcendência. Meu repertório vai ser diversificado e estou indo com muita delicadeza nas músicas, buscando canções mais conhecidas, mas que digam algo. O programa proporciona uma troca imediata com o público, nos aproxima ainda mais das pessoas”.

Marcelo Serrado

“Aqui somos nós cantando, não um personagem. Dá um pânico, é uma competição com nós mesmos. Como ator, para minhas apresentações, crio uma historinha, entendendo o que estou cantando. No meu repertório tem canções no estilo que gosto, porque acredito que se eu me divertir, vou entreter as pessoas também”.

Nany People

“Estar no PopStar está sendo muito legal e muito intenso. Exige concentração, a gente vê que nem sempre dá só para acertar, mas a gente não pode perder o nosso dínamo. Aqui, nós nos sentimos realmente uma estrela e isso está sendo maravilhoso. Estou me surpreendendo comigo mesma e aprendendo um outro ofício. É mágico e emocionante”.

Robson Nunes

“A música faz parte da minha vida desde sempre e estou sempre antenado ao que está acontecendo no cenário musical. Até mesmo para criar meus personagens, eu gosto que tenha uma trilha para entrar no clima. O PopStar representa para mim um desafio muito bacana. No repertório, estou prevendo muito sou e MPB – música preta brasileira”

Totia Meirelles

“Está sendo um superdesafio para mim. Passando a música no ensaio, minhas mãos tremiam. Estou descobrindo como é essa Totia cantora. Sou bailarina por formação, me descobri atriz e a cantora fica em terceiro plano. Mas o programa está sendo uma forma de mostrar para mim mesma que eu posso. A parte mais difícil, na minha opinião, é a escolha do repertório. Na minha lista estão os clássicos da MPB”.

Yara Charry

“Tenho familiaridade com a música desde os quatro anos de idade. No PopStar, quero mostrar quem sou e transmitir a minha emoção para o público. Estou fazendo uma seleção legal para o repertório e quero cantar aquilo que gosto de escutar. Estou animada e muito ansiosa. Estou estudando e cuidando da minha voz e tenho certeza de que tudo vai correr bem. Meus pais vêm de Paris me assistir e isso é importante demais para mim”.