Peter Greene, ator de Pulp Fiction, é encontrado morto em Nova York

Aos 60 anos, o ator Peter Greene, dono de uma carreira de 35 anos em Hollywood, foi encontrado sem vida nesta sexta-feira (12) em seu apartamento em Nova York. A confirmação da morte veio através de Gregg Edwards, empresário do ator. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa do falecimento.

Greene construiu uma trajetória sólida entre cinema e TV, participando de quase 100 produções ao longo de sua vida artística. Sua estreia aconteceu em 1990, com uma pequena participação na série Força Bruta. Mas foi em 1993 que sua carreira deu um salto, quando entrou para o elenco de “Pulp Fiction: Tempo de Violência“, dirigido por Quentin Tarantino e lançado em 1994.

No cult de Tarantino, que se tornou um marco do cinema dos anos 90, Peter interpretou o perturbador Zed, um segurança com intenções nada nobres. Seu rosto marcante e atuação intensa ajudaram a construir uma das cenas mais controversas do filme.

No mesmo ano, o ator também brilhou como o vilão Dorian em “O Máskara”, antagonista que enfrentava Jim Carrey na comédia que virou fenômeno.

Em plena ascensão em Hollywood, Greene emendou papéis em outras produções que marcaram os anos 90, como “Os Suspeitos” (1995) e “A Força em Alerta 2” (1995).

Nos últimos tempos, o ator vinha trabalhando em produções menos conhecidas do grande público. Seu trabalho final foi na série “Ladrões de Drogas”, em 2025. Neste mesmo ano, também apareceu no longa “Beggarman”.

A notícia pegou fãs de surpresa neste final de semana, especialmente admiradores do cinema independente e dos filmes cult dos anos 90, período em que Greene construiu seus papéis mais memoráveis.