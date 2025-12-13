Quebra-Nozes estreia com casa cheia no Teatro Guaíra em Curitiba

A primeira apresentação da temporada 2025 de “O Quebra-Nozes” lotou o Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) em Curitiba nesta sexta-feira (12). Mais de 2 mil pessoas assistiram à superprodução do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), que marca o retorno do clássico natalino ao palco.
Dirigida por Luiz Fernando Bongiovanni, diretor do Balé Teatro Guaíra (BTG), a montagem estreou em 2023 com uma abordagem contemporânea que mescla dança clássica, contemporânea, folclórica e elementos circenses. O espetáculo conta com cenografia de Renato Theobaldo, figurinos de Paulinho Maia (in memoriam) e iluminação de Wagner Corrêa.
O elenco reúne cerca de 150 artistas, incluindo bailarinos do BTG, alunos da Escola de Dança Teatro Guaíra, integrantes da G2 Cia. de Dança e músicos da Orquestra Sinfônica do Paraná. A regência é do maestro Roberto Tibiriçá, diretor musical e regente titular.
A expectativa é que mais de 10 mil pessoas assistam às apresentações, que seguem até terça-feira (16). As sessões de sábado, segunda e terça acontecem às 20h30, e no domingo, às 18h. Os ingressos para a temporada se esgotaram em apenas três horas no dia da abertura das vendas.
O público presente na estreia elogiou a produção. Gabrielle Roque, analista de experiência do cliente, descreveu o espetáculo como “muito emocionante”. A professora Maria Tereza Cavalheiro, que assistiu pela primeira vez com o filho, disse ter ficado “encantada”. O médico José Carlos Ludwig, frequentador assíduo, destacou a consistência da montagem.
“O Quebra-Nozes” é um clássico do balé criado pelo compositor Piotr Ilitch Tchaikovsky e o coreógrafo Lev Ivanov, com estreia em 1892 na Rússia. A versão atual é a terceira montagem do CCTG, após produções nos anos 80 e 2000.