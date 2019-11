Chegando ao último capítulo nesta sexta, 22, a novela A Dona do Pedaço mostrou força nos momentos finais. No penúltimo capítulo, que foi ao ar na quinta, 21, trama das 21h, de Walcyr Carrasco, registrou recorde de audiência em São Paulo, com 45 pontos de audiência e 64% de participação.

O capítulo ficou mais 9 pontos (+25%) acima da média parcial da novela, após 160 capítulos (média 36 de audiência e 53% de participação). E em Salvador também foi recorde com 39 de audiência e 62% de participação.

No Rio de Janeiro foi a segunda maior audiência da novela, com 45 de audiência e 65% de participação, ficando com mais 9 pontos (+25%) acima da média parcial (36 de audiência e 54% de participação).

Para complementar, o movimento nas redes também foi destaque:

Com mais de 148 mil depoimentos nas redes sociais, o penúltimo capítulo da trama obteve um crescimento de 428% em relação à média de depoimentos e emplacou ao todo 16 termos nos Trending Topics, com 8 deles figurando nos TTs Mundo, além de resultar em um moment.

No PNT e nas demais praças, destaque para Belém.

PNT: 42 de audiência e 62% de participação – igualou o recorde da novela pela 2ª vez.

Campinas: 39 audiência e 57% de participação – igualou a 2ª maior audiência (2x).

BH: 37 audiência e 58% de participação – igualou a 2ª maior (7x).

Vitória: 35 audiência e 54% de participação – igualou a 7ª maior audiência (6x).

Porto Alegre: 40 audiência e 61% de participação – igualou a 4ª maior audiência (9x).

Florianópolis: 39 audiência e 60% de participação – igualou a 2ª maior audiência (4x).

Curitiba: 45 audiência e 63% de participação – igualou o recorde da novela pela 2ª vez.

DF: 38 audiência e 61% de participação – igualou a 2ª maior audiência (2x).

Goiânia: 33 audiência e 48% de participação – igualou a 3ª maior audiência (4x).

Belém: 54 audiência e 73% de participação – igualou a 3ª maior audiência (3x).

Manaus: 39 audiência e 53% de participação – igualou o recorde da novela pela 2ª vez.

Recife: 48 audiência e 73% de participação – igualou o recorde da novela pela 2ª vez.

Fortaleza: 39 audiência e 58% de participação – igualou o recorde da novela pela 3ª vez.