Ela foi uma das personagens mais queridas da novela A Dona do Pedaço, que passou no horário das 21h e foi antecessora de Amor de Mãe. E Paolla Oliveira, que ficou conhecida pelo Brasil por conta de seu personagem, a digital influencer Vivi Guedes, parece estar com saudades da trama que acabou não faz nem um mês.

A atriz publicou uma foto em que aparece com o blazer aberto e sem blusa, figurino de sua personagem. Na legenda, ela diz que sente falta de interpretar a blogueira: “Deu saudades da Vivi Guedes”, escreveu. Veja a foto provocante:

O personagem de Paolla Oliveira fez tanto sucesso que a TV Globo planejou até uma despedida diferente para Vivi Guedes. Na semana em que A Dona do Pedaço acabou, a emissora preparou uma entrevista de Paolla com sua personagem, clique aqui e veja o vídeo. E aí, você também já sente saudades da Vivi Guedes?