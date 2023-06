O que significa sonhar com restaurante?

Já sonhou com um restaurante? Afinal é bom ou ruim? Confira mais detalhes na Tribuna do Paraná!

A interpretação desse sonho depende do contexto e cenário. Se for um restaurante de luxo, pode comemorar pois é sinal de ascensão profissional e social. Mas nem tudo são flores, um restaurante popular indica sofrimentos ao lado de quem ama. Agora, se no sonho o restaurante estava cheio de clientes, tenha cuidado com intrigas e pessoas que querem prejudicar você.