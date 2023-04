O que significa sonhar com Praia?

Já sonhou que estava na praia? Pode parecer um sonho muito agradável, mas o significado depende da sensação do sonhador. A Tribuna traz mais detalhes. Confira!

VEJA TAMBÉM: O que significa sonhar com pimenta?

Primeiramente, é importante analisar todo o contexto atual que está vivendo. Caso a água esteja calma, é sinal de prosperidade e riqueza. Porém, se a água com fortes ondas, tenha cuidado, pois mostra obstáculos pela frente. Quando a praia está vazia mostra a necessidade de solidão ou o oposto. Mas no ponto de vista psíquico, cabe ao sonhador compreender todas as sensações nesse cenário.

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?