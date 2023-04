O que significa sonhar com Porco?

O que sonhar com um porco pode indicar para você? É bom ou ruim? A Tribuna traz o significado dos seus sonhos.

Muitas fontes dizem que esses sonhos são presságios de que algumas coisas sairão erradas, de má sorte. Porém o sonho com esse animal pode ser sinal de que conseguirá bons ganhos também, tudo depende do seu contexto atual. Se o porco está vivo, está vivendo com consequências dos seus atos passados, se for uma boa fase, parabéns! Se não, é melhor rever seus atos. Quando o porco está na lama pode ser que tenha falsidade te rondando, cuidado, pois alguém que considera seu amigo, pode estar te desejando mal.

