O que significa sonhar com Piscina?

Já sonhou com uma piscina vazia ou com água suja? Afina, é um bom presságio? A Tribuna te ajuda a entender mais. Confira!

O sonho com piscina num geral, tem uma representatividade positiva, pois indica reviravolta em sua vida. Agora, quando a piscina está vazia, aflição te ronda. Já uma piscina com água limpa, é sinal de fortuna. Com água suja, tome cuidado com traição. Quando você é jogado em uma piscina, terá várias coisas em que refletir. Ser salvo por alguém de um afogamento, terá novos negócios a vista. E se a piscina não dar pé, pode se sentir inferior, não deixe que esse sentimento domine.

