O que significa sonhar com Plantas?

Sonhar com plantas pode ser um bom sinal? Cada tipo de sonho traz diferentes presságios e a Tribuna do Paraná te ajuda a entender.

Sonhar com planta, na maioria das vezes indica boa saúde, além das plantas representarem fertilidade e desenvolvimento. Quando a planta tem aparência bela e viçosa indicam saúde. Já quando são feias e sem cor, se prepare, pois indicam que sua vida passará por obstáculos. Se as plantas estão na floresta, depende da forma que você se sentiu no sonho, caso tenha tido sentimentos bons, indica que está passando por um momento feliz em sua vida. Aproveite!

