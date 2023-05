O que significa sonhar com jacaré?

Sonhou com um jacaré e agora quer saber que sinais seus inconsciente está querendo mandar? A Tribuna te ajuda a entender mais. Confira!

Esse sonho possibilita diversas interpretações, num geral pode ter relação com emoções ocultas ou reprimidas. É um sinal para o sonhador identificar e pensar em padrões, comportamento e hábitos enraizados. Hora de mudar!

Se o jacaré te ataca, a forma que lidou com o ataque reflete como reage no dia a dia com ciclos e amadurecimento. Já se você foge do jacaré no sonho, pode indicar que esteja com dificuldades de passar por alguma transição, com dificuldade de desapegar do passado e compreender a importância de mudar e amadurecer.