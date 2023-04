O que significa sonhar com Gato?

Sonhar com gato indica algo bom ou ruim? A tribuna te ajuda a entender o significado dos seus sonhos. Confira.

VEJA TAMBÉM: O que significa sonhar com ex-namorado?

Sonhar com gato pode ser tanto positivo quanto negativo, tudo vai depender do contexto e de sua vida atual. Sonhar com gato preto geralmente está ligado ao seu estado de espírito no momento, indicando impaciência, insegurança e ansiedade. Entretanto não precisava ser interpretado com algo negativo. Afinal, um alerta, se for bem observado, pode servir para evitar problemas futuros. Já sonhar com gato filhote pode indicar que o pior já passou e uma nova perspectiva de vida está por vir. Junto traz concentração, esperteza, liderança, independência e flexibilidade.

Veja que incrível