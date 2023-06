O que significa sonhar com avião?

O que sonhar com viagem de avião pode indicar para você? Afinal é bom ou ruim? A Tribuna traz o significado dos seus sonhos.

Sonhar com avião pode indicar que você está querendo muito a liberdade física e mental ou, ainda, que quer realizar algo que deseja muito. Se avistar um avião parado no aeroporto é sinal de que receberá notícia de parente ou amigo distante. Já quando sonha que o avião cai provavelmente o sonhador está enfrentando crises de ansiedade, se o sonho se repetir o melhor é procurar ajuda. Quando ocorre um acidente de avião com explosão, representa ansiedade em relação a um problema sexual.