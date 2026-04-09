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O que fazer em Curitiba hoje? Confira as opções de quinta-feira (09/04)

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 09/04/26 11h29
Imagem mostra um homem em cena. Ele está com uma coberta nas costas e ao lado de uma cadeira.
Trecho da pela "Diário de um louco", espetáculo que retrata o processo de alienação de Aksenty Ivanovich Popritchin, um funcionário público. Foto: Divulgação.

A quinta-feira (09/04) em Curitiba oferece um roteiro diversificado que vai do cinema de animação às estreias internacionais de teatro. O Cine Guarani inicia hoje a exibição de “Super Mario Galaxy”, uma opção acessível para o público infantil no Portão Cultural. Enquanto isso, as bilheterias virtuais seguem movimentadas para o São João de Curitiba, após o início das vendas ontem. No teatro, o Festival de Curitiba destaca o romance “Visita a Domicílio” e o drama “Diário de um Louco”.

Cinema: Estreia no Portão Cultural

  • Super Mario Galaxy
    • O que é: O famoso encanador e seus amigos partem para uma missão intergaláctica para deter um novo vilão.
    • Horário: Sessão às 14h15.
    • Onde: Espaço Portão Cultural | Cine Guarani (Av. República Argentina, 3430).
    • Ingresso: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Roteiro de Teatro e Exposições (Hoje)

  • Visita a Domicílio: Romance Brasil-Argentina. Às 18h30 no Teatro Paiol (R$ 20).
  • Diário de um Louco: Drama sobre alienação. Às 20h no Auditório da FESP (R$ 15).
  • Museu Oscar Niemeyer (MON): Visitação aberta das 10h às 18h.

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