O que fazer em Curitiba hoje? Confira as opções de quinta-feira (09/04)

A quinta-feira (09/04) em Curitiba oferece um roteiro diversificado que vai do cinema de animação às estreias internacionais de teatro. O Cine Guarani inicia hoje a exibição de “Super Mario Galaxy”, uma opção acessível para o público infantil no Portão Cultural. Enquanto isso, as bilheterias virtuais seguem movimentadas para o São João de Curitiba, após o início das vendas ontem. No teatro, o Festival de Curitiba destaca o romance “Visita a Domicílio” e o drama “Diário de um Louco”.
Cinema: Estreia no Portão Cultural
- Super Mario Galaxy
- O que é: O famoso encanador e seus amigos partem para uma missão intergaláctica para deter um novo vilão.
- Horário: Sessão às 14h15.
- Onde: Espaço Portão Cultural | Cine Guarani (Av. República Argentina, 3430).
- Ingresso: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).
Roteiro de Teatro e Exposições (Hoje)
- Visita a Domicílio: Romance Brasil-Argentina. Às 18h30 no Teatro Paiol (R$ 20).
- Diário de um Louco: Drama sobre alienação. Às 20h no Auditório da FESP (R$ 15).
- Museu Oscar Niemeyer (MON): Visitação aberta das 10h às 18h.