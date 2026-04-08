Programação cultural

São João de Curitiba abre venda de ingressos hoje; Bienal convoca público para obra

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 08/04/26 11h47
Imagem mostra um registo do São Joao de Curitiba
Foto: Divulgação/São Joao de Curitiba

Esta quarta-feira (08/04) marca o início da corrida por ingressos para o São João de Curitiba, que abre suas vendas ao meio-dia. O evento, que espera reunir 40 mil pessoas no Parque Barigui em junho, é o grande destaque do dia ao lado de uma oportunidade artística rara: a artista japonesa Chiharu Shiota abriu convocatória para o público curitibano integrar sua nova instalação na 16ª Bienal Internacional de Curitiba. No teatro, o Festival de Curitiba segue com estreias nacionais e apresentações gratuitas.

São João de Curitiba 2026

  • O que é: Segunda edição da maior festa junina do Sul, com gastronomia típica e show da Quadrilha Luar do Sertão.
  • Vendas: Iniciam hoje, 08 de abril, às 12h.
  • Onde comprar: Plataforma Blueticket.
  • Data do evento: 04 a 07 de junho de 2026 (Corpus Christi).

Artes Visuais: 16ª Bienal Internacional

  • Chiharu Shiota: A artista convida o público a enviar “autorretratos” (textos, desenhos ou colagens manuais em A4) para a obra “The Space Between Us”, que será exibida no MON.
  • Prazo: Até 20 de maio.
  • Envio: Por e-mail (opencall@bienaldecuritiba.org) ou na Rua Ébano Pereira, 240.
Imagem mostra a artista Chiharu Shiota.
Foto: Divulgação/Timothy Schenck

Roteiro de Teatro (Hoje) – Festival de Curitiba

  • Orúkọ
    • O que é: Espetáculo de Hilda Maretta que une drama, comédia e música para refletir sobre o apagamento das narrativas negras. Haverá lançamento do livro da dramaturgia.
    • Horário: 17h e 20h.
    • Onde: Mostra Petrobras de Novos Bifes (consulte local no guia do Festival).
  • Blasfêmia
    • O que é: Teatro de rua sobre memória, poder e fé.
    • Horário: 13h.
    • Onde: Praça Santos Andrade.
    • Ingresso: Gratuito.
  • Visita a Domicílio
    • O que é: Coprodução internacional que narra o reencontro de um amor de adolescência após 25 anos.
    • Horário: 18h30.
    • Onde: Teatro Paiol (Rua Cel. Zacarias, 51).
    • Ingresso: R$ 20.
  • Para Não Morrer
    • O que é: Monólogo com Nena Inoue baseado na obra de Eduardo Galeano.
    • Horário: 20h.
    • Onde: Teatro Lala Schneider (Rua Treze de Maio, 629).
    • Ingresso: R$ 40.
  • Pai Contra Mãe ou Você Está Me Ouvindo?
    • O que é: Adaptação livre de Machado de Assis sobre as heranças da escravidão.
    • Horário: 20h30.
    • Onde: Teatro Sesc da Esquina (Rua Visconde do Rio Branco, 969).
    • Ingresso: R$ 42,50.
  • Diário de um Louco
    • Horário: 20h.
    • Onde: Auditório da FESP (Rua Dr. Faivre, 141).
    • Ingresso: R$ 15.
  • Hiperfabulária Tropical
    • Horário: 17h.
    • Onde: Ateliê Luan Valloto (Rua Comendador Macedo, 360).
    • Ingresso: Contribuição espontânea.

Shows em Curitiba

Ana Castela

  • Formato: Show intimista inédito em teatro.
  • Data: 20 de abril de 2026, no Teatro Positivo.
  • Ingressos: A partir de R$ 350 no Disk Ingressos.

Pato Fu

  • Destaque: Turnê de 30 anos e celebração do álbum “Gol de Quem?”.
  • Data: 22 de maio de 2026, no Teatro Positivo.
  • Ingressos: A partir de R$ 120 no Disk Ingressos.

Warung Festival 2026

  • Destaque: 21 atrações em 12 horas de música eletrônica.
  • Artistas: Charlotte de Witte, Deep Dish, Enrico Sangiuliano, Guy Gerber, Monolink, entre outros.
  • Data: 02 de maio de 2026, a partir das 14h.
  • Local: Pedreira Paulo Leminski e Ópera de Arame.
  • Ingressos no Blueticket

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