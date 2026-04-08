São João de Curitiba abre venda de ingressos hoje; Bienal convoca público para obra

Esta quarta-feira (08/04) marca o início da corrida por ingressos para o São João de Curitiba, que abre suas vendas ao meio-dia. O evento, que espera reunir 40 mil pessoas no Parque Barigui em junho, é o grande destaque do dia ao lado de uma oportunidade artística rara: a artista japonesa Chiharu Shiota abriu convocatória para o público curitibano integrar sua nova instalação na 16ª Bienal Internacional de Curitiba. No teatro, o Festival de Curitiba segue com estreias nacionais e apresentações gratuitas.

São João de Curitiba 2026

O que é: Segunda edição da maior festa junina do Sul, com gastronomia típica e show da Quadrilha Luar do Sertão.

Segunda edição da maior festa junina do Sul, com gastronomia típica e show da Quadrilha Luar do Sertão. Vendas: Iniciam hoje, 08 de abril, às 12h.

Iniciam hoje, 08 de abril, às 12h. Onde comprar: Plataforma Blueticket .

Plataforma . Data do evento: 04 a 07 de junho de 2026 (Corpus Christi).

Artes Visuais: 16ª Bienal Internacional

Chiharu Shiota: A artista convida o público a enviar “autorretratos” (textos, desenhos ou colagens manuais em A4) para a obra “The Space Between Us”, que será exibida no MON.

A artista convida o público a enviar “autorretratos” (textos, desenhos ou colagens manuais em A4) para a obra “The Space Between Us”, que será exibida no MON. Prazo: Até 20 de maio.

Até 20 de maio. Envio: Por e-mail (opencall@bienaldecuritiba.org) ou na Rua Ébano Pereira, 240.

Foto: Divulgação/Timothy Schenck

Roteiro de Teatro (Hoje) – Festival de Curitiba

Orúkọ O que é: Espetáculo de Hilda Maretta que une drama, comédia e música para refletir sobre o apagamento das narrativas negras. Haverá lançamento do livro da dramaturgia. Horário: 17h e 20h. Onde: Mostra Petrobras de Novos Bifes (consulte local no guia do Festival).

Blasfêmia O que é: Teatro de rua sobre memória, poder e fé. Horário: 13h. Onde: Praça Santos Andrade. Ingresso: Gratuito.

Visita a Domicílio O que é: Coprodução internacional que narra o reencontro de um amor de adolescência após 25 anos. Horário: 18h30. Onde: Teatro Paiol (Rua Cel. Zacarias, 51). Ingresso: R$ 20.

Para Não Morrer O que é: Monólogo com Nena Inoue baseado na obra de Eduardo Galeano. Horário: 20h. Onde: Teatro Lala Schneider (Rua Treze de Maio, 629). Ingresso: R$ 40.

Pai Contra Mãe ou Você Está Me Ouvindo? O que é: Adaptação livre de Machado de Assis sobre as heranças da escravidão. Horário: 20h30. Onde: Teatro Sesc da Esquina (Rua Visconde do Rio Branco, 969). Ingresso: R$ 42,50.

Diário de um Louco Horário: 20h. Onde: Auditório da FESP (Rua Dr. Faivre, 141). Ingresso: R$ 15.

Hiperfabulária Tropical Horário: 17h. Onde: Ateliê Luan Valloto (Rua Comendador Macedo, 360). Ingresso: Contribuição espontânea.



Shows em Curitiba

Ana Castela

Formato: Show intimista inédito em teatro.

Show intimista inédito em teatro. Data: 20 de abril de 2026, no Teatro Positivo.

20 de abril de 2026, no Teatro Positivo. Ingressos: A partir de R$ 350 no Disk Ingressos.

Pato Fu

Destaque: Turnê de 30 anos e celebração do álbum “Gol de Quem?”.

Turnê de 30 anos e celebração do álbum “Gol de Quem?”. Data: 22 de maio de 2026, no Teatro Positivo.

22 de maio de 2026, no Teatro Positivo. Ingressos: A partir de R$ 120 no Disk Ingressos.

Warung Festival 2026

Destaque: 21 atrações em 12 horas de música eletrônica.

21 atrações em 12 horas de música eletrônica. Artistas: Charlotte de Witte, Deep Dish, Enrico Sangiuliano, Guy Gerber, Monolink, entre outros.

Charlotte de Witte, Deep Dish, Enrico Sangiuliano, Guy Gerber, Monolink, entre outros. Data: 02 de maio de 2026, a partir das 14h.

02 de maio de 2026, a partir das 14h. Local: Pedreira Paulo Leminski e Ópera de Arame.

Pedreira Paulo Leminski e Ópera de Arame. Ingressos no Blueticket