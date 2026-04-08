São João de Curitiba abre venda de ingressos hoje; Bienal convoca público para obra

Esta quarta-feira (08/04) marca o início da corrida por ingressos para o São João de Curitiba, que abre suas vendas ao meio-dia. O evento, que espera reunir 40 mil pessoas no Parque Barigui em junho, é o grande destaque do dia ao lado de uma oportunidade artística rara: a artista japonesa Chiharu Shiota abriu convocatória para o público curitibano integrar sua nova instalação na 16ª Bienal Internacional de Curitiba. No teatro, o Festival de Curitiba segue com estreias nacionais e apresentações gratuitas.
São João de Curitiba 2026
- O que é: Segunda edição da maior festa junina do Sul, com gastronomia típica e show da Quadrilha Luar do Sertão.
- Vendas: Iniciam hoje, 08 de abril, às 12h.
- Onde comprar: Plataforma Blueticket.
- Data do evento: 04 a 07 de junho de 2026 (Corpus Christi).
Artes Visuais: 16ª Bienal Internacional
- Chiharu Shiota: A artista convida o público a enviar “autorretratos” (textos, desenhos ou colagens manuais em A4) para a obra “The Space Between Us”, que será exibida no MON.
- Prazo: Até 20 de maio.
- Envio: Por e-mail (opencall@bienaldecuritiba.org) ou na Rua Ébano Pereira, 240.
Roteiro de Teatro (Hoje) – Festival de Curitiba
- Orúkọ
- O que é: Espetáculo de Hilda Maretta que une drama, comédia e música para refletir sobre o apagamento das narrativas negras. Haverá lançamento do livro da dramaturgia.
- Horário: 17h e 20h.
- Onde: Mostra Petrobras de Novos Bifes (consulte local no guia do Festival).
- Blasfêmia
- O que é: Teatro de rua sobre memória, poder e fé.
- Horário: 13h.
- Onde: Praça Santos Andrade.
- Ingresso: Gratuito.
- Visita a Domicílio
- O que é: Coprodução internacional que narra o reencontro de um amor de adolescência após 25 anos.
- Horário: 18h30.
- Onde: Teatro Paiol (Rua Cel. Zacarias, 51).
- Ingresso: R$ 20.
- Para Não Morrer
- O que é: Monólogo com Nena Inoue baseado na obra de Eduardo Galeano.
- Horário: 20h.
- Onde: Teatro Lala Schneider (Rua Treze de Maio, 629).
- Ingresso: R$ 40.
- Pai Contra Mãe ou Você Está Me Ouvindo?
- O que é: Adaptação livre de Machado de Assis sobre as heranças da escravidão.
- Horário: 20h30.
- Onde: Teatro Sesc da Esquina (Rua Visconde do Rio Branco, 969).
- Ingresso: R$ 42,50.
- Diário de um Louco
- Horário: 20h.
- Onde: Auditório da FESP (Rua Dr. Faivre, 141).
- Ingresso: R$ 15.
- Hiperfabulária Tropical
- Horário: 17h.
- Onde: Ateliê Luan Valloto (Rua Comendador Macedo, 360).
- Ingresso: Contribuição espontânea.
Shows em Curitiba
Ana Castela
- Formato: Show intimista inédito em teatro.
- Data: 20 de abril de 2026, no Teatro Positivo.
- Ingressos: A partir de R$ 350 no Disk Ingressos.
Pato Fu
- Destaque: Turnê de 30 anos e celebração do álbum “Gol de Quem?”.
- Data: 22 de maio de 2026, no Teatro Positivo.
- Ingressos: A partir de R$ 120 no Disk Ingressos.
Warung Festival 2026
- Destaque: 21 atrações em 12 horas de música eletrônica.
- Artistas: Charlotte de Witte, Deep Dish, Enrico Sangiuliano, Guy Gerber, Monolink, entre outros.
- Data: 02 de maio de 2026, a partir das 14h.
- Local: Pedreira Paulo Leminski e Ópera de Arame.
- Ingressos no Blueticket