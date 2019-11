View this post on Instagram

Qual série vai reprisar inteira em dezembro na @redeglobo pela primeira vez depois de vinte anos? Quem vai assistir? Meu Deus, o tempo boa!!! #tvglobo #tv #autodacopadecida #seriedetv #ator #atriz #actress #redeglobo . Essa foto foi feita no dia de filmagem da última cena da série, quando Dona Rosinha, Chicó e João Grilo encontram com Jesus disfarçado de mendigo e Dona Rosa divide o bolo que eles levaram da festa.