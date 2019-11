Foram confirmadas nesta semana as datas da 55ª edição da Festa da Uva de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A comissão organizadora confirmou a realização da festa da maior colônia italiana do Paraná, que acontecerá nos dias 06, 07, 08 e 09 de fevereiro de 2020, no Parque Municipal da Uva.