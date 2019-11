Será neste domingo, 24, a grande final do programa Prelúdio, que contará com transmissão ao vivo, em 4K, pela TV Cultura, direto da Sala São Paulo. Destinado a revelar jovens talentos da música clássica, com idade entre 11 e 23 anos, o reality show conta com a apresentação de Roberta Martinelli e do maestro Júlio Medaglia, que é o responsável pela direção musical.

Os candidatos, que concorrem a uma bolsa de estudos na Academia Franz Liszt, em Budapeste (Hungria), são os seguintes: o pianista Thiago Gonçalves, 11 anos, o violinista Alexandre Pinatto, 22 anos, de Manaus, o também violinista Mateus Vieira, 15 anos, de Tatuí, interior de São Paulo, e o pianista Felipe Naim, 23 anos, de Niterói, no Rio de Janeiro. No júri, o jornalista e crítico musical Irineu Franco Perpétuo, o produtor musical João Marcello Bôscoli, a mezzo-soprano e professora Inês Stockler, o violista e professor Marcelo Jaffé, e o maestro Emiliano Patarra. Mas a escolha também é aberta ao público, que pode votar pelas redes sociais oficiais do Prelúdio e da TV Cultura, usando as hashtags #AlexandrePreludio; #FelipePreludio; #MateusPreludio e #ThiagoPreludio.

A partir das 10h, a emissora começa mostrar os preparativos para a festa, e, às 10h30, a repórter Renata Simões inicia de fato a transmissão do evento.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.