Para comemorar o Dia das Crianças, o Shopping Curitiba trouxe uma atração bem diferente para o público infantil neste ano. Em vez das tradicionais piscinas de bolinha, o estabelecimento apostou no “Mundo dos Blocos”, onde crianças de até 10 anos podem soltar a imaginação, criando diferentes objetos com enormes peças coloridas.

O ingresso para a diversão custa R$ 15 e dá direito à permanência por 15 minutos no Mundo dos Blocos. Para 15 minutos adicionais há um acréscimo de R$ 12 no valor do ingresso. Crianças de até três anos de idade, entretanto, podem participar apenas acompanhadas por um responsável. Os pais que quiserem participar ao lado dos filhos com mais de três anos pagam R$ 8. A atração fica no shopping até o dia 1º de novembro.